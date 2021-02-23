Vatandaşın banka borcu 28 milyarı geçti

Vatandaşların bankalara olan borçları 28 milyar TL’yi geçti. Verilere göre KKTC halkı, 2021 KKTC Bütçesinden yüzde 196 daha fazla borçlu!



Murat ASLAN

Kuzey Kıbrıs’ta gün geçtikçe krediye daha çok ihtiyaç duyan vatandaşların ve şirketlerin bankalara olan borçları 28 milyar TL’yi geçti.

2020 Aralık sonu itibariyle 1 yılda KKTC'deki toplam kredi hacmi yüzde 27,26 artarak toplam 28 Milyar 156 Milyon 111 Bin TL'ye ulaştı.

Ödenemeyen kredi miktarı ise 2 Milyar 162 Milyon 146 Bin TL oldu. Böylece ülkemizdeki nakdi krediler ve ödenemeyen krediler miktarı toplam 30 Milyar 318 Milyon 258 Bin TL'ye çıktı.

HALKIN SESİ’nin ekonomist Devrim Barçın’dan aldığı istatistikler, ülkenin borçlu yaşadığını ortaya çıkardı.

Verilere göre bu rakamlar KKTC halkının, 2021 KKTC Bütçesinin %196 daha fazlası borçlu olduğu anlamına geliyor.

BİREYSEL KREDİLER 7,5 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Rakamlara göre bireysel kredilerin miktarı 7 milyar 615 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

Taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörünün kredileri 4 milyar 206 milyon TL olurken, inşaat sektörünün aldığı krediler 4 milyar TL’ye yaklaştı.

Tarım alanında iş yapanların ise yaklaşık 2 milyar TL’lik kredi aldıkları tabloya yansımakta.

Toptan ve perakende ticaretin aldığı krediler 3.5 milyar TL’yi bulurken, otel ve restoranların kredileri 2 milyar 224 milyon TL’ye ulaştı.

Devrim Barçın’a göre hükümetin ekonomik krizden çıkış yolu olarak sadece kredi vererek sorunu çözmeye çalışması tamamen ekonomik akıldan uzak bir davranış.

Tüm bunların yanında kapalı sektör çalışanlarına açıklanan pakete rağmen hala daha bir ödeme planı yapılmaması ise ileride çok daha ciddi sıkıntılara neden olacak.

