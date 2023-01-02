Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Maraş’ı ziyaret etti. Metin Feyzioğlu, Mağusa Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Mağusa Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Hacı Mahmut Koruk, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği Baskanı Ufuk Özel, Yörük Türkmen Derneği Baskanı Ferit Ergün ve bölge halkı ile görüşerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda derneklerin mevcut sorunları dinlendi ve çözüm önerileri ele alındı.
Feyzioğlu görüşmede, Türkiye’nin daima vatandaşlarının ve Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu belirtti ve 'Vatandaşımız bize emanet' dedi.
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