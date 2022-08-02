Vatandaşı elektrik çarptı!

İhalesiz yakıtı, vatandaş ödeyecek! Temmuz ayı elektrik faturaları, vatandaşı çileden çıkarttı. Bir önceki ay 400 - 500 TL ödeyen vatandaşa bu ay 2000 - 3000 TL fatura geldi

Teknecik elektrik santraline ihalesiz ve 80 milyon TL daha fazla ödenerek alınan yakıtın faturası yine vatandaşa çıktı. Temmuz ayında gelen elektrik faturaları vatandaşı çileden çıkarttı.Bir önceki ay 400 - 500 TL ödeyen vatandaşa bu ay 2000 - 3000 TL fatura geldi.Temmuz ayı elektrik faturaları vatandaşın cebini yakarken, ihalesiz bir şekilde yakıt alınan ve sürekli zarara uğrayan KIB-TEK'te borç yükü vatandaşın sırtına yüklendi. Gelen faturalar karşısında, vatandaş öfkeden çılgına döndü.İsyan noktasına gelen vatandaşlar önceki ay faturalarının 3-4 katı tutarında gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşırırken, “nasıl ödeyeceğiz” çığlıkları yükseldi.Hayatın giderek pahalandığı ülkemizde vatandaşlar, temel tüketim maddesi olan elektrik faturalarını nasıl karşılayacağını ve bu kavurucu yaz sıcaklarında en uygun şekilde nasıl serinleyeceğini kara kara düşünmeye başladı.Bu kapsamda başta KIB-TEK olmak üzere hükümete de öfke arttı.Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vatandaşlar, yüksek gelen elektrik faturalarına isyan etti.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit ise konuyla ilgili açıklama yaptı.Haziran ayı başında elektriğe kilowatt başına 60 kuruş zam yapıldığını açıkladığını hatırlatan Akyiğit, “Temmuz ayında elektriğe gelecek olan zammı önceden duyurmuştuk” dedi.Akyiğt, Temmuz ayı içerisinde elektrik tüketiminin arttığını ifade ederek, “Elektrik tüketimi artınca, üstüne zam da eklenince faturalar haliyle yüksek geldi” açıklamasında bulundu.Ağustos’un başında gelen faturaların Temmuz ayının faturası olduğunu vurgulayan Akyiğit, “Önceden açıklandığı için, tekrardan zam olacağını duyurmadık” diye konuştu.Akyiğit, zamdan daha çok sıcaklardan kaynaklı elektrik tüketimindeki artışın yüksek fiyatlı faturalara sebebiyet verdiğini de sözlerine ekledi.