Vatandaşa ‘Mart’ darbesi

UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümeti, göreve başlar başlamaz KKTC tarihinde görülmemiş zamlara imza attı, vatandaşlar her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanma başladı



Her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanmak her günü yeni bir zam haberi ile kapatmak artık vatandaşı şaşırtmıyor sadece daha da öfkelendiriyor.

“1 Ocak 2022’den itibaren Yeni Asgari Ücret: Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL, Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olarak uygulanacak” haberiyle bir nebze soluklanabileceklerini düşünen ücretlilerin umudu zam sağanağıyla başlamadan kırıldı.

UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümeti KKTC tarihinde görülmemiş zamlara imza attı.

1 Mart tarihinde enerjide “çok kullanan çok öder az kullanan az öder” gerekçesi altında devreye sokulan büyük elektrik zammına vatandaşlar, üreticiler ve sendikalar tepki gösterse de hükümet zammı yürürlüğe koydu.

Buna göre, 0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri kullanımda ise 4 TL olarak belirlendi. Elektriğe yapılan zam sonrasında üretimin duracağı sinyalleri verilmesine rağmen hükümet bununla yetinmedi ve akaryakıt zammı ile vatandaşın sinir uçlarını zorlamaya devam etti.

AKARYAKIT BİR YÜKSELDİ BİR DÜŞTÜ BİR DAHA YÜKSELDİ

27 Ocak 2022 tarihinde akaryakıta yapılan zamla Euro diesel 12.55 TL, kurşunsuz 98 oktan benzin 12.84 TL, Kurşunsuz 95 oktan benzin 12.60 TL olarak belirlendi.

15 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Bu tarihteki ayarlamaya göre akaryakıt fiyatları Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 13,70 TL, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 13.94 TL, Euro Diesel: 13.56 TL, Gazyağı: 13,36 TL olarak belirlendi.

3 Mart 2022 tarihinde akaryakıta yapılan zam sonrası Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 14,77 TL, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 14,97 TL, Euro Diesel: 14,62 TL, Gazyağı: 14,13 TL olarak fiyatlar yine yükseltildi.

22 Mart 2022 tarihinde gündeme düşen bomba gibi haber sonrasında akaryakıt fiyatlarına litre başına 3.1 ile 1.24 TL arasında değişen zam yapıldı. Yeni düzenlenen zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18,57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi de 20.12 TL oldu.

YUMURTA DA ARTIK LÜKS

Ücretliler için temel tüketim malları “lüks” kategorisine girerken 16 Mart’ta yumurtaya yapılan zamla kahvaltı da “lüks alışkanlıklar” sınıfına girdi.

15’li yumurtanın fiyatı 25 TL’den 27 TL’ye, 30’lu yumurtanın fiyatı ise 4 TL birden zamlanarak 44 TL’den 48 TL’ye yükseldi.

ZAM FURYASINA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ DE DAHİL OLDU

Elektrik, akaryakıt ve yumurtadan sonra çocukların gelişiminde olmazsa olmaz bir besin kaynağına, süte zam yapıldı. 17 Mart’ta yapılan zamla 200 ml yağlı ve yarım yağlı Koop Süt ürünleri son 15 ayda %139 oranında artış gösterdi. 4 Ocak 2021’de 1.40 TL’ye satılan 200 ml’lik süt, 1 Temmuz’da 1.60 TL’ye, 17 Kasım’da 2.10 TL’ye, 16 Aralık’ta 2.45 TL’ye ve nihayet 17 Mart’tan itibaren de 3.35 TL’ye satın alınabilir hale geldi.

Litrelik yağlı Koop Süt 4 Ocak 2021’de 6.80 TL’ye satılırken 15 ayda %112 zam gördü ve 16 Mart 2022’den itibaren 14.40 TL ye raflardaki yerini aldı.

PEYNİR VE HELLİM DOLABININ İSE YANINDAN BİLE GEÇİLMEZ OLDU

Peynir çeşitleri de lüks sınıfına girerken son 15 ayda 400 gramlık taze kaşar %75,7, 800 gramlık taze kaşar %73 oranında, 2 kg’lık taze kaşar ise %81,2 oranında zam gördü. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 18,50 TL olarak belirlenen 400 gram taze kaşar, son yapılan zamlarda 32.50’ye, 35,85 TL olarak satılan 800 gram taze kaşarın fiyatı 62 TL’ye, 80 TL’ye satılan 2 kiloluk taze kaşarın fiyatı 15 ayın sonunda 145 TL’ye yükseldi.

1 kiloluk Koop az tuzlu, diyet ve tuzsuz hellimin 4 Ocak 2021 tarihinde 53 TL olarak belirlenen fiyatı, 1 Temmuz 2021’de 58 TL’ye, 17 Kasım 2021’de 70 TL’ye, 16 Aralık 2021’de 81 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde yapılan zamlarla 89 TL’ye yükseldi.

SU ARTIK ZAMLI…

(18 Mart 2022)– Süt ve süt ürünlerine yapılan zam sonrasında vatandaşın suyu da zam furyasından nasibini aldı. Buna göre, damacana fiyatları 12 TL’den 15 TL’ye yükselirken, kasalı ürünlere çok yakın zamanda yüzde 25 oranında zam geleceği öğrenildi.

18 Mart sonrası hükümet zam furyasına kısa bir hafta sonu arası vererek kendini vatandaşın nefesini daha da kesecek yeni bir zamma hazırladı. 21 Mart Pazartesi gününü rahat bir nefes alarak geçiren vatandaş ise 22 Mart 2022 tarihinde yeni akaryakıt zammıyla bir darbe daha yedi.

Akaryakıt fiyatlarına 22 Mart’tan geçerli olmak üzere litre başına 3.1 ile 1.24 TL arasında değişen zam yapıldı. Gece yarısından sonra yürürlüğe giren zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18,57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi de 20.12 TL oldu.

SÜTTEN UCUZ BİRA SATILIYOR GEREKÇESİ İLE ALKOLE ZAM

Fiyat İstikrar Fonu’nun artırılması sonucunda içki fiyatlarına bugüne dek görülmemiş oranda zam geldi. Buna göre cin, vokta, viski ve tekila’da litre başına 13 TL olan vergi 50 TL’ye, birada 3 TL olan vergi 15 TL’ye, şarapta 4 TL olan vergi 20 TL’ye, fıçı birada ise 3,5 TL olan vergi 17.5 TL’ye yükseltildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, “Lüks tüketime yönelik vergiyi güncelledik” diyerek “Sütten ucuz bira satılıyordu” şeklindeki bir açıklama ile alkollü içkideki artışı doğrularken, tarihe geçecek bir açıklama yapmış oldu.

SIRADAKİ ZAM VATANDAŞI ‘ZORUNLU’ SAĞLIKLI YAŞAMA İTEN HÜKÜMETTEN

24 Mart zam günlüğünün aktörü ise şeker ve tütün ürünleri. Hükümet tütün ürünlerine 2 ile 4 TL arasında zam yapıldığını açıkladı.

Dün daha öğle saatlerini bulmadan bir zam haberi de şekerden geldi. Ülkedeki zam yarışı durmak bilmiyorken marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye çıktı.750 Gramlık küp şeker 8.75 TL’den 21.75 TL’ye , 1 Kg’lık küp şeker ise 14 TL’den 28.50 TL’ye fırladı ve işletmelerin kullandığı 50 Kg’lık şekerin fiyatı ise 450 TL civarlarındayken yeni zamla birlikte 690 – 750 TL depar attı.

