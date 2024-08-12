Vatandaşa domates kazığı

Domatesin kilosu Türkiye’de 13, Güney’de 35, KKTC’de 100 TL, üstelik de çürük!

Son günlerde yurttaşlar, domateslerin kalitesinden ve fiyatından büyük bir memnuniyetsizlik duyuyor.

Birçok kişi, adeta çürük olan domateslerin kilosunun 100 TL gibi yüksek bir fiyata satılmasından şikâyetçi.

KKTC’de domatesin kilosu 80-120 TL arası değişiyor.

Dünyada gıda fiyatları son 25 ayın en düşük seviyesinde; Türkiye'de ise 34 aydır yükselmesine rağmen Türkiye’de domatesin kilosu 13-30 TL arasında değişirken, Güney Kıbrıs’ta ise 1 Euro, yani yaklaşık 36-37 TL’ye satılıyor.

Fiyat farkı, kuzeydeki tüketicilerin neden bu kadar yüksek ücretler ödemek zorunda kaldığını sorgulamalarına neden oluyor.

Yurttaşlar kalitesiz domatesi Kuzey’den almak yerine daha ucuza daha kalitelisini Güney Kıbrıs’tan almaya devam ediyor.

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, yurttaşların alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Gıda fiyatlarındaki artış, özellikle temel tüketim maddeleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

Domates gibi günlük hayatta sıkça tüketilen ürünlerin bu denli pahalı olması, aile bütçelerini zorlamakta ve fakirliğin daha da derinleşmesine neden oluyor.

Yurttaşlar, yetkililerden bu duruma acilen bir çözüm bulmalarını talep ediyor. Artan hayat pahalılığı, düşen alım gücü ve fakirliğin derinleşmesi, toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik istikrarın sağlanması ve temel gıda maddelerinin uygun fiyatlarla halka sunulması, öncelikli konular arasında yer alıyor.

Gıda fiyatlarının kontrol altına alınması, hem aile bütçelerinin rahatlaması hem de genel yaşam kalitesinin yükselmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yurttaşlar, özellikle yerel üreticilerin desteklenmesi ve market-pazarların denetlenmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece, hem kaliteli ürünlerin daha uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşması sağlanabilir hem de ekonomik dengeler korunabilir.