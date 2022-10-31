Vatandaş, tatili ve eğlenceyi unuttu

Bir yıllık sürede en yüksek enflasyon yüzde 210 ile “eğlence ve kültürde” hesaplandı. Vatandaşın sosyalleşmesini sağlayacak bir diğer unsur olan “Lokanta ve Oteller” başlığı da yüzde 154,8 oranındaki yükselişle ikinci sırada









KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Eylül 2021-Eylül 2022 arasındaki bir yıllık sürede en yüksek enflasyon “eğlence ve kültür” ana başlığında ortaya çıktı. Enflasyonu ortaya koyan Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) veriler, bir yıllık sürede ana mal ve hizmet gruplarında “Eğlence ve Kültür” başlığındaki artışın %209,52 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Vatandaşın sosyalleşmesi ve yaşamdan keyif almasını sağlayacak bir diğer unsur olan “Lokanta ve Oteller” ana başlığı da %154,8 oranındaki yükselişle ikinci sırada yer alıyor. Bir yerden başka bir yere seyahat etmeyi fiyatlayan “Ulaştırma” ana başlığındaki değişim üçüncü sırada yer alırken, bir yıllık sürede %133,4 oranında arttığı dikkati çekiyor.

ARTIŞLAR, “NE GEZMESİ EVİNİZDE OTURUN” DİYOR!

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi veriler, vatandaş açısından ortaya çıkan vahim durumun net bir göstergesi. TÜFE’de kapsanan en ağırlıklı 40 maddenin (mal ve hizmetin) bir yıl önceki fiyat değişim oranları tablosunda zirvede %373 artışla “kültürel amaçlı yurt dışı (bir hafta ve üzeri) turlar” yer alıyor. Astronomik oranda artış gösteren ilk 10 kalemin 5’ini kültürel ve tatil amaçlı turların farklı seçenekleri oluştururken, biri ise %172 artışla “otel ücreti” oldu. Fiyatları uçan ilk 10 listesinin içinde ayrıca, iki farklı dilimle elektrik faturası, dizel ve benzindeki yükselişler var. Dar gelirli ve fakirin ana protein kaynağı olan tavuktaki %166 düzeyindeki artış ise özellikle dikkati çekiyor.

