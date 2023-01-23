“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”

HP Başkan Özersay, Yeşilköy ziyaretinde vatandaşların son belediye seçimi öncesinde bölgelerini ziyaret eden Bakanların kendilerine sözler verdiklerini ancak daha sonra muhatap bulamadıklarını dile getirdiklerine dikkat çekip “Şimdi köylünün ve üreticinin telefonlarına dahi yanıt vermiyorlar” dedi

Halkın Partisi (HP), “Halk Buluşmaları” çerçevesinde Yeşilköy’ü ziyaret etti. Ziyarette, vatandaşın sadece seçim zamanlarında değil her zaman dinlenmesi ve sorunlarına çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada Yeşilköy ziyareti sırasında pek çok vatandaşın son belediye seçimi öncesinde bölgelerini ziyaret eden Bakanların kendilerine sözler verdiklerini ancak daha sonra vatandaşlar olarak muhatap bulamadıklarını dile getirdiklerine dikkat çekilerek “örneğin 25 Aralık yerel seçimleri öncesinde su kuyularına elektrik bağlanması için söz veren Bakanın ve bölgeye gelerek inceleme yapan müdürün aradan haftalar geçmesine rağmen şimdi köylünün ve üreticinin telefonlarına dahi yanıt vermedikleri dile getiriliyor” denildi..

Özellikle sebze ve meyve üreticilerinin yoğun olarak bulundukları bölgelerde, dünyada yaşanan global ısınma sorunları nedeniyle artan doğal afetlerin etkisini artırdığına dikkat çeken Kudret Özersay, “Tam da böyle bir dönemde dolu, sel, fırtına, aşırı yağış ve benzeri afetlerin üreticiye yaratacağı hasarları, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsaması gerekirken, bu kapsam çok yetersiz kalıyor” diye konuştu.

