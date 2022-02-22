banner762
Test zorunluluğu ay sonu kalkıyor mu?
Test zorunluluğu ay sonu kalkıyor mu?
48 0
İşte yeni kabine
İşte yeni kabine
20 0
 
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti
61 0
33 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
28 0
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
Polisten ülke genelinde etkili denetimler
20 0
Çevre yolunda feci kaza
Çevre yolunda feci kaza
236 0
banner797

"Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın"

banner476

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yurttaşa tasarruf çağrısında bulundu; “Yurttaş, kabarık fatura istemiyorsa, alt dilimlerde kalacak” dedi

banner714
"Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın"

 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdür Gürcan Erdoğan, Kıbrıs Postası web tv’de açıklamalarda bulundu.
Aksa ile yapılan sözleşmenin 2002 tarihinde 5 yıllığına yapıldığını hatırlatan Erdoğan, firmanın 2004 yılında CTP döneminde üretime başladığını ifade etti. Erdoğan, 2004-2009 yıllarında yatırım yapılmadığını söyledi. Aksa ile sözleşmenin 2009’da CTP döneminde uzatıldığını belirten Gürcan Erdoğan, “CTP, 5 yılda yatırım yapmadı” diyerek, “Neden yatırım yapmadılar?” sorusunu CTP’ye yöneltti.  
4’lü hükümet döneminde geçilen çoklu tarifenin halk tarafından kabullenilemediğini, 1 kilovat tasarrufun bedelinin 60 kuruş olduğunu hiç kimsenin de bu zahmete girmediğini belirtti.
340 megavat kurulu gücün bulunduğunu buna rağmen 370 megavatın görüldüğüne işaret eden Erdoğan, Kıbrıs’ın güneyinden 60 megavat destek aldıklarını ifade etti.
Yeni geçilecek tarifeyle ilgili de sözler sarf eden Erdoğan, tek tarife kullanılacağını belirterek, yurttaşa tasarruf çağrısında bulundu; “Yurttaş, kabarık fatura istemiyorsa, alt dilimlerde kalacak” dedi.
Enerjiye yatırım konusunu değerlendiren Erdoğan, Kıb-Tek’e şu an yatırım yapılmasının pek mümkün olmadığını kaydetti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.