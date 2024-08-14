Vatandaş, hangi sonuca inansın?

Girne Belediyesi’nin yaptığı deniz suyu analizinde Kervansaray Plajı’nda “bakteri” tespit edildi, Sağlık Bakanlığı ise Kervansaray Plajı’nın temiz olduğunu bildirdi

İlgili bakanlıkların kamuoyuyla paylaşılan deniz suyu analizlerinde E. Coli seviyesi 240 olan plajın da “mükemmel” E. Coli seviyesinin 0 olan plajın da mükemmel gösterilmesi akıllarda soru işareti yaratırken, Girne Belediyesi’nin yaptığı analizde ise Sağlık Bakanlığı’nın “temiz” gösterdiği Kervansaray Plajı’nda “bakteri” tespit edildiğini açıklaması keşmekeşi daha da derinleştirdi.

Birçok vatandaşın yaz aylarındaki deniz keyfi, adeta kabusa dönüştü. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın daha önce yaptığı deniz analizi sonucunda, analizlerinde E. Coli seviyesi 240 olan plajın da “mükemmel” E. Coli seviyesinin 0 olan plajın da mükemmel gösterilmesi kafalarda soru işareti ve tedirginlik yarattı.

Girne Belediyesi’nin yaptığı son analiz, bu durumu daha da karmaşık hale getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın “temiz” olarak raporladığı Kervansaray Plajı’nda, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul tarafından yapılan açıklamada, analizlerde E. Coli seviyesinin “0” olduğu, ancak enterokok bakterilerinin en az 8, en fazla 15 olduğu belirtildi. Bakanlıkların verilerinde ise bu bakterilerin tamamen sıfır olduğu ifade edilmişti.

Bu çelişkili bilgiler, vatandaşların hangi sonuca inanacakları konusunda büyük bir belirsizlik yaşamasına neden oldu. Plajlarda deniz suyunun gerçek temizliğiyle ilgili net ve güvenilir bilgi almak isteyen halk, yetkililerden bu konuda açıklama bekliyor.