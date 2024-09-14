“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”

47’nci dönem Yedek Subay Celbi, Gülseren’de düzenlenen törenle yemin etti. 4’ncü Alay Komutanı Albay Ulak, genç mücahitlere seslendi: “Vatana göz dikmek isteyenlere 1964 ve 1974’te olduğu gibi ders vermek için hazır olun”

Temel eğitimlerini tamamlayan 47’nci dönem Yedek Subay Celbi Gülseren Kışlasında düzenlenen törenle yemin etti.

Törende ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sancağın tanıtımı yapıldı. Daha sonra eğitimini tamamlayan 20 asteğmen ve 80 çavuş ant içti.

Yedek Subay Celbi adına konuşan Asteğmen Mehmet Kaya, askerlik görevinin üstün cesaret, fedakarlık ve mutlak itaatle yerine getirilebileceğini, ant içme merasiminin, vatanın birlik ve bütünlüğünün sürdürüleceğinin, verilecek görevleri tereddütsüz yerine getirileceğinin bir ifadesi olduğunu belirtti.

Kaya konuşmasında “Artık bayrak ve sancak nöbet sırası bizde” dedi.

KKTC’nin bağımsızlık ve egemenliğinin bekçileri olduklarını belirten Kaya, “Bu kutsal yemine hayatımız boyu uyacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Kaya, “Haysiyet ve gururla devletimizin bağımsızlık ve egemenliğinin sürdürülmesinde vatani görevi azim ve inançla yapacağız, Yolumuz Atatürk yolu” dedi.

47’nci Dönem Plaketi, GKK’da hizmet nişanı olarak bilinen Yaş Kütüğüne, Eğitim Merkez Komutanlığında eğitiminde üstün başarı gösteren Asteğmenler Arda Kortay ve Okan Gençyürümez tarafından çakıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ve GKK Yardımcısı Mehmet Ali Akbaş, eğitim ve sporda üstün başarı gösteren, Asteğmen Arda Kortay, Çavuş Can Andre Kutsal, Hüseyin Paytoncular, Kemal Ünsaç, Mert Gezer ve Asihan Okan Getirmez’e ödüllerini verdi.

4’ncü Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ulak da, asteğmen ve çavuş celbinin beş haftalık eğitimlerini tamamlayarak mücahit olduklarını, ant içme töreninin askerlik törenlerinin en kutsalı olduğunu ifade etti. Ulak ant içmenin göreve bağlılık ve “ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancının ifadesi olduğunu söyledi.

Ailelere seslenen Ulak, anne ve babaların evlatlarını KKTC’yi korumak adına GKK’ya emanet ettiklerini, vatan ve Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olduklarını belirtti.

Ulak, GKK olarak kapılarının her zaman ailelere açık olduğunu belirtti.

Askerlere de seslenen Ulak, ant içerek GKK mensubu olduklarını, birliklerde modern silah ve teçhizat kullanımını öğrenerek, vatana göz dikmek isteyenlere 1964 ve 1974’te olduğu gibi ders vermek için hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Ulak, Atatürk düşünce sistemine bağlı ve Kıbrıs Türkü'nün milli varoluş davasını özümsemiş olmanın askerlerin en temel düşüncesi olması gerektiğini belirtti.

Tören, resmi geçitle sona erdi.

