“Vatan topraklarını sonsuza dek koruyacağız”

Tümgeneral Topaloğlu: “Kutsal vatan topraklarını koruma görevini sonsuza dek yerine getireceğiz”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa’daki ikinci tören Şehitler Anıtı’nda yapıldı.Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da düzenlenen törene, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, askeri ve sivil yetkililer ile bazı dernek üyeleri katıldı.Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulması ile başladı. Bu çerçevede, sırasıyla GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Anıta çelenk sundu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören; GKK Komutanı Topaloğlu’nun Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Anıl Özel Defteri’ne şöyle yazdı:“Aziz Şehitlerimiz,Kıbrıs’ın Türk egemenliğine girmesinin 452’nci, kahraman mücahit ve mücahidelerimizin sarsılmaz inanç ve desteğiyle kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıl dönümünde daha özgür ve mutlu olarak huzurunuzdayız. Bizler bugün şanlı bayrağımızın gölgesi altında özgürce yaşayabiliyor ve geleceğe güvenle bakabiliyorsak bu sizlerin vatan aşkı ile yanıp tutuşan yürekli mücadeleniz sayesindedir. Sizler, canlarınızı ve kanlarınızı gözünüzü kırpmadan feda ederek, Cumhuriyetimizin tarih sahnesinde onur ve gururla yer almasını sağladınız.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak Yüce Türk Milleti’nin bizlere verdiği vazife ve Anayasa ile yasalardan aldığımız yetkilerle, kanlarını dökerek, canlarınızı vererek kazandırdığınız bu kutsal vatan topraklarını koruma görevini sonsuza dek yerine getireceğiz.Aziz Şehitlerimiz! Sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”