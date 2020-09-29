Vasıf Yurdakul’a son veda

Lefkoşa’da geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Vasıf Yurdakul dün son yolculuğuna uğurlandı.
Yurdakul’un naaşı dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde göz yaşları sel oldu.
Uzun bir süreden beridir kalp yetmezliği sorunu yaşayan 1951 doğumlu Vasıf Yurdakul, merhum Talat Yurdakul’un oğluydu.
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