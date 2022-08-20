Sendikalarla bir araya gelen Maliye Bakanı Alişan Şan “Birbirimizi kırmanın mahareti değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var. Varsın zarafetimizi zayıflıktan saysınlar” dedi





Maliye Bakanı Alişan Şan dün yaptığı görüşmede sendikalar arasında uzlaşı sorunundan dolayı oluşan krizi çözerek sendikalarla görüşmeye geçti.

Görüşme öncesi sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğu gerekçesi ile küçük çaplı bir kriz yaşandı.

Yaşanan söz konusu krizi çözmek adına Maliye Bakanı Alişan Şan, sendika temsilcileri ile bire bir görüşerek uzlaşı sağladı.

Ardından tüm sendikalarının katılımı ile geniş katılımlı toplantıya geçildi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, görüşme öncesinde sendikalar arasında görüş farklılıkları olduğunu, fakat kendisinin yaşanan söz konusu krizi çözmek adına sendika temsilcileriyle bire bir görüşerek uzlaşı sağladığını, ardından da tüm sendikaların katılımıyla geniş katılımlı toplantıya geçildiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, asgari ücretin vergiden muaf olacak’ şekilde gerekli yasal düzenleme yapılması için çalışmaların sonuna gelindiğini, 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına düzenleme yapılması çalışmalarının ise yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bakan Şan konu ile ilgili yetkili sendikalarla, 29 Ağustos Pazartesi günü yeniden bir araya geleceğini ve sendikalar ile randevu tarihi konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, gerçekleşen görüşmede ayrıca, kendisinin sendikaları dikkate almadığı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlerin şahsını ve ekibini üzdüğünü dile getirdi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Bazı sendikaların hem kendi üyelerine şirin görünmek adına popülizm yaparak uzlaşı kültürüne zarar verdiğini düşünmekteyim. Bakanlık bürokratlarım ve ekibimle birlikte bir yandan ülke ekonomisinin yeniden canlanması, insanlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan 2011 sonrası kamuya girenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir tempoda çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız henüz olgunlaşmamışken, bazı sendika temsilcilerimizin küçük bir ertelemeyi bu kadar gündeme taşıması bizleri üzüyor. Buna rağmen, bugün yanlış anlaşılmamak ve uzlaşı kültürünü bozmamak için kamuda örgütlü sendikalarımızla bir kez daha görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi kırmanın mahareti değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var. Varsın zarafetimizi zayıflıktan saysınlar” dedi.

