Varol göreve başladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda yemin ederek görevine başladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı.2016 yılından beri Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olan Varol, Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürlüğü, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulan Kriz Komitesi Başkanı Yardımcılığı, Şartlı Tahliye Kurulu üyeliği ve Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi Üyeliği görevlerinde bulundu.Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ombudsman İlkan Varol’a görevinde başarılar diledi.Ombudsman İlkan Varol’un bu ülkede hukuk sistemlerinde çeşitli görevlerde çeşitli zamanlarda büyük hizmetler verdiğini dile getiren Tatar, Varol’un 2016 yılından sonra Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevini yaptığını ve kendisinin de Başbakan olduğu dönemde birlikte çalıştıklarını anımsattı.Varol’un özellikle pandemi döneminde sabahlara kadar titizlikle çalıştığını söyleyen Tatar, Varol’un Bakanlar Kurulu Sekreterlik görevinde önergeleri titizlikle gözden geçirdiğini ve Bakanlar Kurulu’nda yapılan tartışmalarda kendisinin hukukçu olarak yaptığı değerlendirmelerin her zaman kendileri tarafından dikkate alındığını vurguladı.Tatar, Varol’un Meclis’e sevk edilen yasa tasarıları, yasa önerileri ve birtakım düzenlemelerin hatasız bir şekilde gönderilmesi için uzun saatler boyunca titizlikle çalıştığını çok iyi hatırladığını söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, önceki Ombudsman görevinde bulunan Emine Dizdarlı’nın görev süresinin tamamlanmasının ardından kendisinin İlkan Varol’u Ombudsman olarak önerdiğini ve Meclis’ten de onaylanmasının ardından bugün yemin ederek, göreve başlayacağını kaydetti.İlkan Varol 10 Aralık 1971 yılında Londra’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Girne’de tamamlayan Varol, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukat olarak çalışmaya başladı.1999 yılında Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde hukukçu ve devamında Hukuk İdari Amiri olarak 11 yıl hakemlik görevini sürdüren Varol, 2010 yılında Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü olarak atandı. Vekaleten Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü görevini de yürütmüş olup Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulan ara bölgedeki görüşmelerde Kriz Komitesi Başkanı Yardımcılığı, Şartlı Tahliye Kurulu üyeliği ve Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürdü. 2016 yılında Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevine atanan Varol, bugüne kadar bu görevi yürütmekteydi.Varol, evli ve iki çocuk annesidir.Yasaya göre Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 6 yıllık süre için atanıyor ve altı yılın sonunda görevi sona eren bir kişi, yeniden ikinci bir defa bu göreve atanamıyor.