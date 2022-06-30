“Varlık içinde yokluk çekiyoruz”

CTP Milletvekili Akansoy, “Güven yaratıcı önlemleri önümüze koyup Hava Limanını açsak, Mağusa Limanını ihracata açsak, kendi içimizdeki ekonomik sorunları anında çözeriz” diyerek, varlık içinde yokluk çekildiğine dikkat çekti

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay ile Markaj programına konuk oldu

Akansoy, son dönemde pek çok kişinin Türkiye’ye giriş yapamadığını belirterek, devletler arası bir ilişki olduğu iddia ediliyorsa bir devletin diğer devlete bunun gerekçelerini sorma hakkı olduğunu söyledi. Akansoy, demek ki bir listenin olduğunu belirterek, bugüne kadar giriş yapamayanlarda bir ortak kesit olduğunu söyledi. Akansoy, bu konunun ciddi bir iş olduğunu, toplumun sinir uçlarıyla oynanmakta olduğunu belirterek, bu insanların ülkenin aydınları olduğunu kaydetti. Akansoy, bir liste varsa bunun hükümet tarafından öğrenilip ilgili kişilere bildirilmesi gerektiğini kaydetti. Asım Akansoy, bu kişilerin de vize alabileceğini ifade ederek, meselenin sadece ziyaret değil sağlık meselesi de olabileceğine dikkat çekti.

“NE YAZIK Kİ BÜYÜK BİR İSTİKRARSIZLIK VE BÜYÜK BİR KRİZ VAR”

Akansoy, daha üç gün evvel Dışişleri Bakanı Meclis’e geldiğinde CTP içinde PKK’lılar var dediğinde birkaç fotoğraf koyup da arkadaşlarımızı zan altında bırakmanın ne kadar devletler arası ilişkiye uyduğunu sorarak, “bu durum büyük bir kriz içinde olan Türkiye Cumhuriyetinin sağa sola saldırmasının bir göstergesidir” dedi. Akansoy, “bu sorunlar sadece bizde olsa ve Türkiye’nin başka ülkelerle sorunu olmasa problem bizdedir diyeceğiz ama böyle değil” diyerek, “ne yazık ki büyük bir istikrarsızlık ve büyük bir kriz var. Bu krizden de Kıbrıslı Türkler de payını alıyor” diye konuştu.

“BİZ FEDERASYONU KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Akansoy, bundan sonra federasyon konuşulmayacak diye bir tavır içinde olduklarını belirterek, bunun kendi görüşleri olduğunu ve dikte ettiremeyeceklerini kaydetti. Akansoy, “biz federasyonu konuşacağız” diyerek Kıbrıs Türkünün tek kurtuluşunun federasyon olduğunu söyledi. Akansoy, konunun protokol için de aynı olduğunu söyleyerek, “protokolü de konuşacağız çünkü içinde başkanlık sistemi de var sendikalara karşı saldırı da var eğitime yönelik konular da var” dedi. Akansoy, şöyle devam etti, “Yani bizi değiştirmeye karar verdiler. Biz de buna karşı direniyoruz. Direneni de vatan haini ilan ediyorlar. Bunun çözüm yolu olmadığını kendileri de biliyor. Federasyon yönünde mücadele edenleri bastırmaya çalışıyorlar. Ama bu ses çıkacaktır. Biz asla diyalogtan vazgeçmeyeceğiz. Bir partinin içindeki milletvekillerine karşı iftira atmak neyin nesidir?”

“VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYORUZ”

Akansoy, Ankara ve Tatar’ın sürdürdüğü politikayla bizim burada önümüzü görebilmenin ve dünyaya entegre olabilmenin mümkün olmadığını belirterek, bunun bir realite olduğunu, günlerdir mecliste birçok konunun görüşüldüğünü, ancak kaynak içinde yüzen ve kaynağa ulaşamayan insanlar olduğumuzu belirtti. Akansoy, “Güven yaratıcı önlemleri önümüze koyup Ercan Hava Limanını açsak, Mağusa Limanını ihracata açsak, kendi içimizdeki ekonomik sorunları anında çözeriz” diyerek, varlık içinde yokluk çekildiğine vurgu yaptı.

Akansoy, şunları söyledi, “Anastasiadis bir öneri yaptı, Tatar elinin tersiyle itti. Maraş nasıl ki BM yönetimine devredilecek Ercan’da gerçekleşecek uluslararası uçuşların da BM tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Mağusa Limanından AB ülkelerine ihracat yapılacak ama limanda denetlemeyi AB yapacak. Ancak tamamen siyasi sebeplerle Kapalı Maraşın tüm bunlar karşılığında BM yönetimine verilecek olması, konunun Türkiye Dışişleri Bakanının elinde bir oyuncak olmasının önüne geçmek demektir.”

Akansoy, eskiden Türkiye ile KKTC arasında sağlıklı bir diyaloğun olduğunu, ancak masanın dağıldığını söyledi. Akıncı zamanında Çavuşoğlu geldiğinde bir masanın kurulduğunu, parti başkanlarının da katıldığını anımsatarak bu düzenin bozulduğunu belirtti. Akansoy, bugünkü durumun Kıbrıslı Türkleri de Türkiye’yi de hiçbir yere götürmeyeceğini kaydetti.

Akansoy, Mersinlikteki yangınla ilgili araştırma komitesi kurulduğunu belirterek konu ile ilgili, iyi bir araştırma yapılabileceğini söyledi. Raporun içeriğinin önemli olduğunu belirten Akansoy, bu raporların incelenmesi ve polisin konuya el atması gerektiğini kaydetti. Akansoy, eski yangınları hatırlatarak sürekli bir dejavu içinde, hep aynı olayları yaşamakta olduğumuzu söyledi. Akansoy, “Bu yangına neden müdahaleye geç kalındı bu yangın nasıl çıktı bunlar sorgulanmalıdır. Bir yangın oluyor bir sel oluyor sınıfta kalıyoruz. Devlet krizleri çözebilen bir yapı olmalıdır. Dolayısıyla araştırma komitesinin kurulması önemli bir şey. Bakan Dursun Oğuz’un bir soruşturma açması gerekir. Birçok ülkede yangın çıkar ama böyle yönetilmez. Bana bunlar biraz ilkel işler YÖNETİMLER gibi geliyor. Orman gözetleme yerlerinin kimlere peşkeş çekildiğinin açıklanması gerekir” diye konuştu.

Akansoy, ülkenin siyasi cinayetler adası olduğunu, önümüzdeki hafta yine 6 Temmuz Kutlu Adalı’nın katledilişinin yıldönümü olduğunu belirterek, tüm bunların kamburumuzda bir yük gibi taşınmakta olduğunu söyledi.

“KIB-TEK ‘TE OLANLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILMALI”

Akansoy, KIB-TEK ‘teki sorunların çözümü istenmiyormuş gibi bir görüntünün olduğunu belirterek, kurumun güçlendirilmesi için en başta santral gerektiğini söyledi. Akansoy, ancak santralin alınmadığını ifade ederek, 2022 yılı geldiğinde de çok sıkıştık AKSA’ya mecbur kaldık denilmekte olunduğunu söyledi. Akansoy, sanki de bir görünmez elin problemlerin bu ülkede devam etmesi için çaba sarf ediyor izleniminin olduğunu kaydetti. Akansoy, Sunat Atun’un 2019 yılından bugüne kadar KIB-TEK ‘te olanlarla ilgili soruşturma açılması gerektiğini ve batırıldığını ifade ettiğini söyledi. Akansoy, o zaman bakanın Taçoy ve Arıklı olduğunu belirterek, “kim batırdı ve neden yatırım yapılmadı? Neden kirli yakıt bu ülkeye getirildi? Zam konusu da önemli. Zamnında yapılmalıydı ve yönetilmeliydi. Bu ülkenin elektrikte 15 yılı daha kapatılmış durumdadır” diye konuştu.

“ÜLKENİN ZAMANINI ÇALIYORLAR”

Asım Akansoy, aynı çevrelerin kablo eleştirisi yapıldığı dönem yapanları Türkiye düşmanı ilan ettiğini anımsatarak, bir uluslararası rapor ortaya konulsun denildiğini sonra Türkiye’nin de çıkarına gelmediği için bu konudan vazgeçildiğini söyledi. “Tüm bunlar örümcek kafalılık, ülkenin zamanını çalıyorlar” diyen Akansoy, KIB-TEK meselesinde yapılacak olanın belli olduğunu, bunun da orada bir kurulu güçten geçtiğini kaydetti.

Akansoy, siyaseten güçlü olmak gerektiğini, çünkü ekonomik olarak zayıf olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, “siyasi güç de geri çekilirse o zaman toptan kaybederiz. Halkla birlikte hareket edeceğiz. Bu kadar yıllık siyasi yaşamımda halktan yana yakınmadım yakınmam da. Biz bu yolu yürüyeceğiz ve iki yılda toparlanacağız denildiğinde destek olurlar. Bir yandan ekonomik sorunlar diğer yandan da siyasi sorun varsa işte o zaman hareketsiz kalırsınız” diye konuştu.

