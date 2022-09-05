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Vamık Volkan, Vakıflara övgü yağdırdı

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Vamık Volkan, Vakıflara övgü yağdırdı
Kıbrıslı Türk, Prof. Vamık Volkan, Kıbrıs Vakıflar İdaresini ziyaret ederek Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter ile görüştü.
Gençlere yönelik eğitim projelerinin ele alındığı görüşmede Prof. Vamık Volkan, Vakıflar İdaresi’ne övgüler yağdırdı.
Volkan, Vakıfların gençlerle yaptığı iyilik faaliyetlerini hayranlıkla izlediğini vurguladı.
Bilindiği üzere Prof. Vamık Volkan, Amerika, Avrupa ve dünyanın birçok üniversitesinde görevler almış olan bir Kıbrıslı Türk.
Volkan, dünyanın en zor problemlerini çözmek için uğraşırken ABD Başkanı Carter ve Sovyetler Birliği başkanı Gorbaçev gibi birçok dünya lideriyle çalışmış ve Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiş bir bilim insanı.
 
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