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Valensiya ürün bedeli ilk ödemesi bugün yapılıyor

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701 üreticiye toplam 171 milyon 272 bin 264 TL ödeme gerçekleştirilecek

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Valensiya ürün bedeli ilk ödemesi bugün yapılıyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Valensiya ürün bedellerinin ilk ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 2023-2024 üretim yılında Cypfruvex Ltd. tarafından hasat edilen ve Meysan Sıkma Tesisi’nde değerlendirilen Valensiya ürünü için ödemelere başlanacağı belirtildi.
Açıklamada, “Nisan ayında hasadı tamamlanan Valensiya ürünlerinin Cypfruvex Ltd’nin alım fiyatı ve buna ek olarak Başbakan Ünal Üstel'in 2 bin TL tonuna verdiği ek destekle birlikte bugün öğleden sonra banka hesap numarası olan üreticilerin hesaplarına, hesabı olmayan üreticilerin Ziraat Bankası liste üzerinden ödemelerine başlanacaktır.”  ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mayıs ayında hasadı tamamlanan Valensiya ürünü ödemelerinin 16 Ağustos Cuma, haziran ayında hasadı tamamlanan üreticilerin ödemeleri 20 Ağustos Salı, Temmuz – Ağustos ayında hasadı tamamlanan üreticilerin ödemeleri ise 26 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, 701 üreticiye 33.257.444 kg Valencia ürünü için Cypfruvex alım fiyatı artı devlet desteğiyle birlikte toplam 171 milyon 272 bin 264 TL ödeme gerçekleştirileceği kaydedildi.
 
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