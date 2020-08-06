Vakıfların münhalleri iptal

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, olası haksız spekülasyonlara fırsat vermemek adına münhallerine başvuru yapanların hakları saklı kalarak, sınavların yeniden değerlendirilmesini cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına ertelediğini duyurdu.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, kurumlarının personel ihtiyaçları doğrultusunda 5 Şubat tarihinde münhal ilan ettiğini ve bu münhallere başvurup, aranan koşullara haiz vatandaşlara davet yapılarak, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz tarihilerinde sınav gerçekleştirildiğini anımsattı.

Ancak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin sadece daha iyi hizmet verebilmek için personel ihtiyaçları doğrultusunda bu münhalleri açmasına rağmen bazı çevrelerin, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimini fırsat bilerek, yapılan sınavın “siyasi polemik” mevzusu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu ortamda, kamuoyunun da hassasiyetlerini değerlendiren yönetim kurulumuz, olası haksız spekülasyonlara fırsat vermemek adına münhallere başvuru yapanların hakları saklı kalarak, sınavların yeniden değerlendirilmesini; cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına ertelemiştir. Kamuoyuna ve münhallere başvuru yapanlara saygıyla duyurulur.”

