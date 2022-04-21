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Vakıflar’dan Londra’daki Kıbrıslı Türklere önemli destek

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Vakıflar İdaresi, Londra’da restore ettirdiği 5 katlı mülkünü kiralayarak elde edeceği gelirle İngiltere’de eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çalışan Kıbrıslı Türklere yeni erişilebilir alanlar sağlayacak

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Vakıflar’dan Londra’daki Kıbrıslı Türklere önemli destek

 
Vakıflar İdaresi (Evkaf), Londra Soho’da onardığı 5 katlı mülkünü ticari amaçlı kiralayarak elde edeceği gelirle İngiltere’de eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çalışan Kıbrıs Türk toplum gruplarına yeni erişilebilir alanlar oluşturmayı amaçladığını açıkladı.
Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter, “D’Arblay Street binası” olarak da bilinen binanın yeniden Kıbrıs Türk toplumuna hizmete hazır olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Benter, “Planlarımız pandemi yüzünden gecikti ama şimdi biri hariç tüm katları kiraladık. Masraflar düştükten sonra kira geliri, Londra ve dışındaki toplumu desteklemek için kullanılacak” dedi.
Prof. Dr. Benter şöyle devam etti:
“Genç Britanyalı Kıbrıslı Türklerin kültürel değerlerini, geleneklerini ve dillerini öğrenebilmesini mümkün kılan, ebeveynler ile yaşlılar gibi toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren binalar, D’Arblay Street kira geliriyle ilk etapta kiralanacak ve umuyoruz ki daha sonra da satın alınacak. Şu anda bu tarz binaları kullanmak için yüksek kiralar ödeyen toplumun üzerindeki yük böylece hafifleyecek”.
Evkaf’ın açıklamasına göre, merkez Londra’da, Soho’da bulunan bina, 1951 yılında Kıbrıs Türk diasporasının katkıları ve Türkiye’deki Menderes hükümetinin maddi desteğiyle, sınırsız mülkiyet (freehold) hakkı Evkaf’ın adına yapılarak satın alınmıştı.  
Evkaf adına binanın idaresini üstlenen Kıbrıs Türk Cemiyeti’nin kullandığı bina Londra’da Kıbrıslı Türkler için bir merkez görevi görmüş ve kültürel etkinliklere, aktivitelere ve siyasi buluşmalara ev sahipliği yapmıştı. 
D’Arblay Street binası, Aralık 1963’te Kıbrıs’ta patlak veren sorunlar sırasında Ahmet Gazioğlu’nun ilk Birleşik Krallık Temsilcisi (1964-66) olarak atanmasıyla gayriresmî büyükelçilik olarak da hizmet etti. Kıbrıs Türk lideri Rauf Denktaş da Londra’ya geldiğinde bu binada çalışırdı. 
 
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