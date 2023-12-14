Vakıflar’dan eğitime bir yılda 14 milyon TL katkı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2023 yılı içerisinde eğitim alanına 14 Milyon 62 Bin TL bütçe harcayarak 250 üniversite öğrencisine burs sağlarken, yüzlerce çocuğun üniforma ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşıladı, onlarca okula da klima, printer, fotokopi makinesi, oyun parkı, kütüphane, laboratuvar gibi gereksinimleri kazandırdı.