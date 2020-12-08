Vakıflar’dan Dome Otel’e dava

Vakıflar İdaresi, ödenmeyen 2019 kira ücreti nedeniyle Dome Otel’i mahkemeye verdi ve otelin hesaplarına men kararı aldırdı. Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, Vakıflar’a bağlı kiradaki tüm mülklere kira indirimi yapıldığını ancak Dome Hotel’e indirim yapılmadığını, işletmenin zora sokulmak istendiğini vurguladı

Vakıflar İdaresi, ödenmeyen 2019 kira ücreti nedeniyle Dome Otel’i mahkemeye verdi ve otelin bazı Türkiye bankalarında bulunan hesaplarının bir kısmına yine mahkeme emri ile 18 Aralık tarihine kadar kullanmaktan men kararı aldırdı.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre otelin 2020 Mayıs ayına kadar 2019 kirası olarak Vakıflara ödemekle mükellef olduğu 150 bin doları Mart ayından başlayan pandemi sonrası ödemediği, otel yönetiminin de ücretle ilgili Vakıflar’dan talep ettiği taksitlendirmenin kabul edilmediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Vakıfların diğer kiracıları ile ilgili pandemiden doğan zararların minimuma indirilmesi için taksitlendirme yöntemine giderken, aynı uygulamanın otele yapılmaması dikkat çekerken, konuyla ilgili ilk duruşmanın 18 Aralık günü Girne Kaza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi.

BIÇAKLI: “DOME HOTEL ZORA SOKULMAK İSTENİYOR”

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, Vakıflar’a bağlı kiradaki tüm mülklere kira indirimi yapıldığını ancak pandemiden esas etkilenen Dome Hotel’e indirim yapılmadığını hatta otel çalışanlarının kurduğu işletmenin hesaplarına mahkeme kararıyla el konularak işletmenin zora sokulmak istendiğini vurguladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Dome Hotel çalışanlarının yalnız olmadığını kaydederek, TÜRK-SEN’in maddi ve manevi olarak çalışanların yanında durmaya, her türlü yasal mücadeleyi vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında, Vakıflar İdaresi yönetimini Dome Hotel çalışanlarına düşmanca davranmakla suçladı.

Vakıflar İdaresine bağlı kiradaki tüm mülklere COVİD-19 salgını nedeniyle kira indirimi yapıldığını söyleyen Bıçaklı, pandemiden esas etkilenen Dome Hotel’e indirim yapılmadığını şimdi de Dome Hotel çalışanlarının kurduğu işletmenin hesaplarına mahkeme kararıyla el konularak işletmenin zora sokulmak istendiğini ileri sürdü.

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, Vakıflar İdaresine bağlı hotelleri doğru dürüst yönetemeyen sonra da “kar etmez” diyerek yandaşlarına peşkeş çeken yöneticilerin, aynı çerçevede Dome Hotel’i de çalıştırmayarak milyarlarca lira zarara soktuğunu da öne sürdü.

Bıçaklı, “Ancak Vakıflar İdaresi Yöneticileri bilmelidir ki Dome Hotel çalışanları yalnız değildir. TÜRK-SEN her zaman olduğu gibi bugün de maddi ve manevi olarak çalışanların yanında durarak her türlü yasal mücadeleyi verecek” dedi.

