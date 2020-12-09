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“Vakıflara gözümüz gibi bakmalıyız”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Liderimiz Dr. Küçük’ün verdiği büyük mücadele sonucunda Vakıflar İdaresi’nin İngiliz döneminde Kıbrıslı Türklerin idaresine geçtiğini hatırlattı ve vurguladı: “Bu kuruma gözümüz gibi bakmamız lazım”

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“Vakıflara gözümüz gibi bakmalıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği büyük mücadele sonucunda Vakıflar İdaresi’nin İngiliz döneminde Kıbrıslı Türklerin idaresine geçtiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, temsil edilen bu anlayışın ve Vakıflar konusunda gösterilen hassasiyet ve duyarlılığın devam etmesinin önemine dikkat çekti.
“Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi temsil eden ve bu topraklarda Vakıf İdaresi’nin bu anlayışla yönetilmesi ve gelecek kuşaklara taşınabilmesi için Vakıflar İdaresi fevkalade önemli bir kurumdur. Bu kuruma gözümüz gibi bakmamız lazım” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, toprak, mal ve mülkün ada ekonomisinde zamanla değerlendiğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar İdaresi’nin geçmişten gelen arşivinin olduğunu belirterek, Maraş ile ilgili tapuların geçerliliğinin de bu arşivlerde ortaya çıktığını kaydetti.
Maraş konusunda dünyayla ve uluslararası hukukla ters düşmeme adına izledikleri politikada, Vakıflar’ın oradaki haklarına da halel gelmeyecek şekilde uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Vakıflar İdaresi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.
 
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