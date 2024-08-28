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Vakıflar Spor Kulübü Eski Sporcularını Unutmadı

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Vakıflar Spor Kulübü Eski Sporcularını Unutmadı
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1985 yılından bu yana ülke içerisinde voleybolda sergilediği başarılarla adını duyuran Vakıflar Spor Kulübü, dün gerçekleştirdiği organizasyonla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Geçmişten günümüze kulüp çatısı altında emek vermiş tüm kadın sporcuların davet edildiği etkinlikte keyif dolu dakikalar yaşandı.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen bu özel buluşmaya katılan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer tüm sporculara ve yönetimine verdikleri emeklerden ötürü teşekkürlerini sundu.
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