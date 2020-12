Vakıflar İdaresi kiliselerin bakımı için ciddi bütçeler ayırıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kiliselerden sorumlu olduğunu ve kiliselerin bakımı için ciddi bütçeler ayırdığını belirtti



Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC sınırları içinde olan kiliselerden sorumlu olduğunu ve bu kiliselerin bakımı için de ciddi bütçeler ayırdığını belirtti.

Vakıflar İdaresi, “450 yıllık bir kurum olan Evkaf’ın tüm ibadet yerlerini restore etmek ve korumak için bütçesi dahilinde üstün gayret gösterdiği asla unutulmamalıdır” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yazılı açıklamasında, KTC’deki kiliselerin durumu ile ilgili iddialardan dolayı açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

“Örneklerle açıklamak gerekirse, sadece ApostolosAndreas Manastırı’nın restorasyonu için Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak iki buçuk milyon euro harcanmıştır. Bu yaklaşımımız birçok başka kilise için de geçerlidir.

Kiliselerin korunması adına bir başka önemli adım da restore edilen kiliselerin kullanıma açılması ile ilgili olmuştur.

Eskiden, restore edilen kiliseler kapalı tutulmaktaydı. Avrupa Birliğinin temsilcileri, Avrupa Birliğinin desteğiyle restore edilen KKTC’deki kiliseler hakkında ‘Restore edilmiş kiliseler kullanılmayınca yine harabe oluyor, dolayısıyla sosyal/kültürel faaliyetlerin yapıldığı fonksiyonlar verilsin’ diye Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne müracaat yapmıştır.

Kurumumuz bu duruma olumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergilemiş ve kiliseleri bölgelerindeki belediyelerin kullanımına sosyo kültürel faaliyetler için vermiştir. Belediyelere ayrıca kiliselerin bakımı ve tamirleri için de her türlü desteği vermekteyiz. Belediyeler de kadın el sanatları kursları gibi fonksiyonlar için kiliseleri kullanmaya başladılar ve kullandıkları kiliseleri tamir ederek her türlü zarardan korumaya başladılar. Bu durum da tüm ibadet yerlerine gösterdiğimiz özenin bir başka örneğidir.”

Kiliselerin durumu ile ilgili eksik bırakılan noktalar varsa, kurumun bu konuda muhatap olduğunu ve elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten Vakıflar İdaresi, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sanki Evkaf tüm dinlerin ibadet yerlerine gerekli bakımı yapmıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmak anlamsız, hatta kötü niyetlidir. İbadet yerlerinin bakımı ve onarımı, Evkaf’ın öncelikleri arasındadır.

Kıbrıs’ta Türkler her zaman müslüman ve müslüman olmayanların dini inançlarına saygı göstermiş ve ibadet yerlerini korumuştur. Tarihte Venedik Katolik İdaresinde ibadet hürriyeti olmayan Rum ve Ermeni toplumlarına ilk defa ibadet hürriyeti Osmanlı İdaresinde verilmiştir. Hatta 1571’de Sultan Selim’in fermanlarıyla bazı kiliseler Rum ve Ermeni toplumlarına hediye edilmiştir.

Biz Evkaf olarak insan haklarını koruyarak bu hoşgörü geleneğini sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da gayret edeceğiz.”