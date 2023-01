Vakıflar İdaresi: “Hala Sultan Tekkesi bahçesine taverna izni verilmesi kabul edilemez”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna yapılması için izin verdiği haberlere istinaden Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne danışmadan ve Evkaf’tan izin almadan Türklerin ve Müslümanların en kutsal kabul ettikleri bir yere herhangi bir müdahale yapılması kesinlikle kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna yapılması için izin verdiği haberleri çıktığını belirterek, “Türklerin ve Müslümanların en kutsal kabul ettikleri bir yere herhangi bir müdahale yapılması kesinlikle kabul edilemez” dedi. Vakıflar İdaresi, en kısa zamanda bu yanlış düşünceden acilen dönülmesi çağrısı yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yazılı açıklamasında, “Türk ve Rum basınında çıkan bazı haberlere göre, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine bir taverna yapılması için bir Rum’a izin verildiğinin” ifade edildiğini kaydetti.

Hala Sultan’ın, İslam Peygamberi Hz Muhammed’in süt teyzesi olduğu ve 1400 yıl önce Larnaka’da vefat edip, oraya defnedildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“1400 yıldır Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanların dini açıdan en değerli mekanı olarak bilinen Hala Sultan Tekkesi, özel dini günlerde, bayramlarda, kandillerde adanın her bir yerinden Müslümanların ziyaret ettiği ve dünya Müslümanlarının en kutsal yerlerden biri olarak kabul ettiği mübarek bir türbedir.

Bir hayır kurumu olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) 452 yıllık bir kurumdur ve Kıbrıs’ta kurulan binlerce vakfın idarecisidir. Ayrıca elimizdeki bilgilere ve tapu kayıtlarına göre Hala Sultan Tekkesi etrafındaki binlerce dönüm arazi Hala Sultan Tekkesi Vakfına aittir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Hem Kuzey’de hem de Güney’de ilgili kurumların izni ve desteği ile kültürel mirasa sahip çıkıyor camii ve kiliselerin onarımı için restorasyon çalışmaları yapıyor. Bunun en büyük örneği Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonu için Evkaf tarafından harcanan 2.5 Milyon Eurodur.

Kıbrıs Adasındaki kültürel mirasın korunması için KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcilerinin yer aldığı Kültürel Miras Teknik Komitesi isimli bir komite kurulmuştur. Bu komite, United Nations Development Programme (UNDP) ile çalışmalarını sürdürmektedir. İyi niyet göstergesi olarak adanın her iki tarafında bulunan ibadet yerlerinin ve tarihi yapıların korunması adına saygı çerçevesinde bilgi alışverişi yapılarak karar verilmesi her iki taraf için de geçerlidir.

Çıkan haberlere istinaden Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne danışmadan ve Evkaf’tan izin almadan Türklerin ve Müslümanların en kutsal kabul ettikleri bir yere herhangi bir müdahale yapılması kesinlikle kabul edilemez.

Kültürel Mirasımızın korunmayarak bir tehdit ile karşı karşıya gelmesi tüm koruma çalışmaların durmasına neden olacaktır. Ayrıca böyle bir saygısızlığın yapılması sadece Kıbrıs’ta değil tüm dünyada Müslümanların tepkisine neden olacaktır. En kısa zamanda bu yanlış düşünceden acilen dönülmesi gerekmektedir.”