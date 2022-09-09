Vakıflar İdaresi “1601- 1609 Mahkeme Tutanakları”nı yayımladı





Kıbrıs Vakıflar İdaresi, arşivinde bulunan, Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili önemli bilgileri içeren mahkeme tutanaklarını iki cilt halinde yayımladı.

Kitaplar “1601 – 1609 yılları Mahkeme Tutanakları” ismiyle hazırlandı.

Kitaplarda 1601-1609 yılları arasındaki mahkemeye intikal etmiş davalar, Ada’nın idaresi ile ilgili hükümler, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış söz konusu dönemin yaşamı ile ilgili birçok bilgi bulunuyor.

Kitapların, 2005-2007 yılları arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türk Arşivciler Derneği arasında yapılan çalışmanın ürünü olduğu, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde yürütüldüğü kaydedildi.

Kitaplarda, yerleşim birimleri, köy sayıları, terk edilen ve günümüze kadar gelen köylerin listesi bölgelere ve köylere göre nüfus sayısı; Ada’nın genel nüfusu, yiyecek-içecek ürünleri, tatlı çeşitleri, süt ürünleri, Ada’da görev alanların unvanları, meslek grupları, buğday-arpa üretimi, vergi çeşitleri, Ada’da iskân meselesi, ev ve ev mimarisi, narha tâbi ürünler ve değerleri, Kıbrıs’ta kullanılan para birimleri ve kıymeti gibi pekçok bilgi de bulunuyor.



