banner762
banner815
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
8 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
16 0
 
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
18 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
45 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
23 0
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
25 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
23 0
banner797

Vakıflar İdaresi “1601- 1609 Mahkeme Tutanakları”nı yayımladı

banner476

banner825
Vakıflar İdaresi “1601- 1609 Mahkeme Tutanakları”nı yayımladı

 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, arşivinde bulunan, Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili önemli bilgileri içeren mahkeme tutanaklarını iki cilt halinde yayımladı. 
Kitaplar “1601 – 1609 yılları Mahkeme Tutanakları” ismiyle hazırlandı.
 Kitaplarda 1601-1609 yılları arasındaki mahkemeye intikal etmiş davalar, Ada’nın idaresi ile ilgili hükümler, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış söz konusu dönemin yaşamı ile ilgili birçok bilgi bulunuyor.
Kitapların, 2005-2007 yılları arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türk Arşivciler Derneği arasında yapılan çalışmanın ürünü olduğu, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde yürütüldüğü kaydedildi.
 Kitaplarda, yerleşim birimleri, köy sayıları, terk edilen ve günümüze kadar gelen köylerin listesi bölgelere ve köylere göre nüfus sayısı; Ada’nın genel nüfusu, yiyecek-içecek ürünleri, tatlı çeşitleri, süt ürünleri, Ada’da görev alanların unvanları, meslek grupları, buğday-arpa üretimi, vergi çeşitleri, Ada’da iskân meselesi, ev ve ev mimarisi, narha tâbi ürünler ve değerleri, Kıbrıs’ta kullanılan para birimleri ve kıymeti gibi pekçok bilgi de bulunuyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.