Vakıflar'dan hastane için 26 Milyon TL

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, önceden GAÜ'ye kiralanmış olan ancak daha sonra devralınan Karaoğlanoğlu’ndaki araziyi, Sağlık Bakanlığı’na devretti ve 26 Milyon TL kira bedelini Sağlık Bakanlığı’na bağışladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, önceden Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) kiralanmış olan ancak daha sonra devralınan Karaoğlanoğlu’ndaki araziyi, Sağlık Bakanlığı’na devretti.

Vakıflar İdaresi, toplam 24.5 dönüm büyüklüğündeki, üzerinde karkas inşaat bulunan arazinin 22 yıllığına yapılan kira sözleşmesinden feragat ederek, alacağı 26 Milyon TL (3 Milyon Sterlin) kira bedelini, Girne hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığı’na bağışladı.

Bu amaçla imzalanan protokole, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ile Sağlık Bakanı Ali Pilli imza koydu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli turizm kenti olan Girne’ye büyük bir sağlık yatırımı olacağını söyledi.

Hastane yapımını çok kısa sürede tamamlayacaklarını dile getiren Pilli, hastanenin iç donanımının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilecek 8 Milyon TL’lik yardımla yapılacağını ve kendi fonlarında bulunan parayı da inşaatın tamamlanmasında kullanacaklarını kaydetti.

Girne’ye yapılacak hastanenin 80 odalı, 160 yataklı olacağını ve dünya çapındaki sağlık sistemlerine uygun yapılacağını söyleyen Pilli, dört yoğun bakımı ile dört yıldızlı otel gibi olacağını belirtti.

Pilli, ayrıca bu dönem içerisinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de, sağlığın bir ülke için en önemli alan olduğunu söyledi.

Vakıflar İdaresi’nin 1974 yılı öncesinde devleti yöneten bir kurum olduğunu dile getiren Gökmen, şu anda da yapılanlarla ciddi yol aldıklarını kaydetti.

Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği içinde okul yapılacağını söyleyen Gökmen, bugün de sağlık alanında yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti.

Vakıflar İdaresi olarak hastaneyi sembolik bir rakamla sağlığın hizmetine sunacaklarını söyleyen Gökmen, hastanenin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise, dünyada ve ülkede sağlık problemlerinin yaşandığını, çözebilmek için ise birlik olarak takım halinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

“Bir araya gelirsek çözemeyeceğimiz problem yoktur” ifadelerini kullanan Benter, bugün kendilerinin gurur duyduğu bir gün olduğunu söyleyerek, birkaç değerli kurumun bir araya gelerek önemli bir iş başardığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın bu işin başarılması için çok uğraştığını, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de hızlı şekilde bu işin bitmesi için çok uğraştığını, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da haftalardır yüksek miktarları bir araya getirerek problemi çözmek için uğraştıklarını için hepsine teşekkür eden Benter, Vakıflar İdaresi olarak da yönetim kurulu ile aldıkları kararla projeye 26 Milyon TL’lik katkı koyduklarını kaydetti.