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VAKIFLAR: “BİRLEŞİK KRALLIK’IN VAKIF MALLARINI KORUYAN TUTUMUNU RESMİ OLARAK GÖRMEK BİZLERİ SEVİNDİRECEK”

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Birleşik Krallık yetkililerine İngiliz üsler bölgesindeki vakıf malların savunulması ve korunması için gönderdiği resmi yazıya henüz yanıt alamadığını ancak Güney Kıbrıs basınında konuyla ilgili çıkan haberi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

VAKIFLAR: “BİRLEŞİK KRALLIK’IN VAKIF MALLARINI KORUYAN TUTUMUNU RESMİ OLARAK GÖRMEK BİZLERİ SEVİNDİRECEK”
18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:09

Konuyla ilgili açıklamada, “İngiliz bir yetkilinin üsler bölgesindeki Kıbrıslı Türklere ait arazilerin güvence altında olduğunu belirttiği olumlu haber sonrasında Birleşik Krallık’ın vakıf mallarını koruyan tutumunu resmi olarak da görmek bizleri sevindirecektir” denildi.

Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında yapılan anlaşmayla üsler bölgesinde vakıf mallarının geliştirmeye açılmasına itiraz eden Vakıflar İdaresi, gelişmelerle ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

 “Söz konusu anlaşmanın bölgede bulunan vakıf malları üzerinde hukuksuz bir müdahale olduğunu ve Evkaf’ın burada hak sahibi olduğunu hatırlatarak, bu konuda hukuki hakkımızı savunacağımızı Birleşik Krallık Yönetimine resmi bir yazı ile bildirdik.

Bu girişimin sonrasında, Güney Kıbrıs’ta İngilizce dilinde yayınlanan Cyprus Mail isimli gazetede, 14 Temmuz’da yayınlanan makalede ismi verilmeyen bir İngiliz yetkilinin sözlerine yer verilmiş ve üsler bölgesindeki Kıbrıs Türklerine ait arazilerin güvence altında olduğu belirtilmiştir. Aynı makalede ‘Askeri olmayan kalkınma sürecinin başlangıcından bu yana Kıbrıs Türk toplumu ile işbirliği yaptık.  Egemen Üs Bölgeleri’nde arazisi olan Kıbrıslı Türkler, SBAA Bölge Ofislerine başvurarak topraklarını geliştirmekten de eşit derecede faydalanabileceklerdir. Tüm Kıbrıslı Türk toprakları korunmaktadır ve sahiplerinin rızası olmadan geliştirilemez’ ifadelerine yer verilmiştir.”

“BİRLEŞİK KRALLIK’IN VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSAS DAVRANMASINI BEKLİYORDUK”

Açıklamada şunlar da belirtildi:

“Tarihi bir vakıfçılık geleneğine sahip Birleşik Krallık Devleti’nin vakıf malları konusunda hassas davranacağını bekliyorduk ve bu haberi olumlu bir gelişme olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak haberde geçen isimsiz açıklamalar dışında tarafımıza herhangi bir resmi yazı henüz ulaşmamıştır. Ayrıca, Birleşik Krallık’tan herhangi bir yetkili bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştır.

Bu olumlu haber sonrasında Birleşik Krallık Yönetimi’nin vakıf mallarını koruyan tutumunu resmi olarak da görmenin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak bizleri sevindireceğini bir kez daha vurgulamak isteriz.”

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