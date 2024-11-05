Vakıflar Bankası, meme kanserine dikkat çekti

Vakıflar Bankası, "Meme Kanserine Farkındalık Ayı" olarak kabul edilen Ekim ayı içerisinde meme kanserine dikkat çekti.

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Ahmet Özorun yaptığı açıklamada, banka olarak bu konuya dikkat çekmeyi ve hastalıkla mücadele eden tüm bireyler ile onlara destek veren ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

Özorun konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kanser, birçoğumuzun ya doğrudan ya da dolaylı olarak deneyimlediği bir süreç. Bu zor süreçte, hastaların ve ailelerinin her birine umut olmak, dayanışma göstermek ve gerekli desteği sağlamak hepimizin görevi.

Bu nedenle, kanserin erken teşhisi ve tedavisi için farkındalığı artırmaya yönelik yapılan her adım hayati bir öneme sahiptir. Bu farkındalığı artırmak adına, bilgi paylaşımı yapmaya ve destekleyici girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, kanserle mücadele eden herkese şifa, güç ve sabır diliyor; tüm çalışma arkadaşlarımıza ve müşterilerimize sağlık dolu bir gelecek temenni ediyorum. Sizleri de çevrenizdeki insanları bilgilendirmeye ve erken teşhisin önemine vurgu yapmaya davet ediyorum.

Birlikte, umut dolu yarınlar için…"

