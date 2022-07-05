banner762
banner815
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
6 0
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
9 0
 
Kim doğru söylüyor?
Kim doğru söylüyor?
16 0
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
64 0
20 0
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
14 0
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
27 0
banner797
banner854

“Vakalar, tespit edilenlerin dört katı”

banner476

Dr. Özlem Gürkut, Kovid-19 vakalarının bilinenin dört katı olduğunu söyledi ve yakın geçmişte Kovid-19’u geçirenlerin de yeni varyantlar nedeniyle enfekte olabildiğine dikkat çekti

banner825
“Vakalar, tespit edilenlerin dört katı”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, Kovid-19 vakalarının bilinenin dört katı olduğunu söyledi.
Özlem Gürkut, yakın geçmişte enfekte olanların da yeni varyantlar nedeniyle enfekte olabildiğine dikkat çekti.
Denetimin olmadığını, maske kullanılmadığını, insanların da test yaptırmadığını, tarama testlerinin de artık yapılmadığını ifade eden KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Genç tv’de endişelerini şu sözlerle dile getirerek uyardı;
“Sağlık Bakanlığı’nın tespitinin çok çok üstünde; dörtte biri kadar tespit edilebilen kişi pozitif… İnsanlar test yapmıyor. Tarama da yok artık. Yoğun bakım yatışları da azaldığı için rahatlama var. Denetim yok, zaten yoktu… Kapalı alanlarda maske kullanımına riayet edilmiyor. Daha önce Omicron varyantı baskındı; BA. 1 ile 2 iken vakaların yüzde 96’sını şimdi BA. 5 ve 6 oluşturuyor. Yani yakın geçmişte enfekte olanlar da enfekte olabiliyor…”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.