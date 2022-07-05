“Vakalar, tespit edilenlerin dört katı”

Dr. Özlem Gürkut, Kovid-19 vakalarının bilinenin dört katı olduğunu söyledi ve yakın geçmişte Kovid-19’u geçirenlerin de yeni varyantlar nedeniyle enfekte olabildiğine dikkat çekti



Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, Kovid-19 vakalarının bilinenin dört katı olduğunu söyledi.

Özlem Gürkut, yakın geçmişte enfekte olanların da yeni varyantlar nedeniyle enfekte olabildiğine dikkat çekti.

Denetimin olmadığını, maske kullanılmadığını, insanların da test yaptırmadığını, tarama testlerinin de artık yapılmadığını ifade eden KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Genç tv’de endişelerini şu sözlerle dile getirerek uyardı;

“Sağlık Bakanlığı’nın tespitinin çok çok üstünde; dörtte biri kadar tespit edilebilen kişi pozitif… İnsanlar test yapmıyor. Tarama da yok artık. Yoğun bakım yatışları da azaldığı için rahatlama var. Denetim yok, zaten yoktu… Kapalı alanlarda maske kullanımına riayet edilmiyor. Daha önce Omicron varyantı baskındı; BA. 1 ile 2 iken vakaların yüzde 96’sını şimdi BA. 5 ve 6 oluşturuyor. Yani yakın geçmişte enfekte olanlar da enfekte olabiliyor…”

