Vakalar artarsa adaya girişler durdurulmalı

Doktor Bülent Dizdarlı, vaka sayısının artması halinde adaya girişlerin bir süre durdurulması gerektiğini vurguladı







Emekli Başhekim Doktor Bülent Dizdarlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda alınması gereken önlemleri sıraladı

Dizdarlı "sayının hızla artması halinde kapanma değilse adaya girişler bir süre durdurulmalı ( minimum bir hafta) bu sayede servisler ve çalışanlar rahatlatılıp dinlendirilmelidir." dedi

Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:



Şimdi sağlık alanında ne yapmalı?

Geç ve tartışmalı da olsa Pandemi hastanemiz yapılıyor. 60 günlük bir yapım sürecine girdik. Ancak bu atmış günün bir günü bile boş geçmemelidir. Yapılacak çok iş vardır. Ben kendimce öne aldığım 4 önemli yapılması gereken işlemi buradan yazmak istedim. Artık boşa harcanacak bir dakika yoktur. Dikkate alınması dileğimle:

1- Çok şükür. Pandemi hastanemizin temeli atıldı ya da atılmak üzere. Seçilen alan üzerine yapılan yayınlara yönelik bir fikir beyan etmek haddim değil. Orası selden etkilenen bölge midir? Evet öyledir. Ama oraya bina yapılacaksa bunun tedbirleri de alınıyordur diye umuyorum. O iş mühendislerin işi. Herhalde tedbir düşünmüş ve almışlardır. Bu inançla kendi işime bakıyorum. Ben sağlıkçıyım ve biz sağlıkçılar için önemli olan şey, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin mevcut birimleri dışında bir Pandemi Merkezi’nin kurulmasıdır.

Öncesini, yaşanan gecikmeyi konuşmayı artık ileriye, iyi zamanlarımıza ertelemeliyiz. Bu günden sonra yapılması gerekeni büyük hızla yapmalıyız. Geçmişte yaptığımız hataları, özellikle de yumurta kapıya dayanıncaya kadar hazırlık yapmama alışkanlığımızı kenara bırakmalıyız.

Evet, 100 yataklı bir pandemi hastanemiz olacak. Olacak olmasına da burada çalışacak insana da ihtiyaç olacağı unutulmamalıdır. Mevcut hastanemizde hemşire personel sıkıntısı olduğu zaten ayyuka çıkmıştır. Yeni kurulacak bu merkezde basit bir hesapla en az kırk beş kadar hemşireye ihtiyaç vardır. Bu hemşirelerin mevcutlardan değil de takviye olarak Pandemi Merkezi bitmeden “Kamu Hizmeti Komisyonu” üzerinden istihdam edilmesi gerekir. Şimdi kimse bana Seçim Yasaklarından bahsetmesin. Pek âlâ biliyoruz ki Yüksek Seçim Kurulu, Sağlık konusunda yapılacak bir başvuruda sıkıntının izah edilmesi hâlinde bu istihdamların yapılmasına onay verecektir. O zaman Pandemi merkezinin bitmesi için gerekli 60 günlük süreyi iyi kullanıp başta hemşire olmak üzere tüm personel ihtiyacını karşılamak ve gerekli eğitimi vermek için düğmeye basılmalıdır.

Ve tabi ki bina bittiğinde iç donanımı hazır olmalıdır.



2- Hastalarımızdan plazma toplamalıyız. İyileşen hastalarımızın son testleri negatif çıktıktan 15 gün sonra kanları alınmalı ve antikorları üst seviyede olan plazmalar ihtiyaç halinde kullanılmak üzere saklanmalıdır. A.B.D de de bu konu kabullenilmiş ve rutine konulmuştur. Her ne kadar D.S.Ö plazma tedavisine ihtiyatla yaklaşsa da, her ülkenin elindeki olanakları devreye sokması kaçınılmazdır. Biz ilaç veya aşı yapamayacağımıza göre hızla iyileşen hastalarımızın plazmalarını rezerv olarak biriktirmeliyiz. En fazla 20 dakikalık bir işlem gerektiren bu alım işi de hastaların iznine bırakılmamalı , yasal olarak mecburi hale getirilmelidir. Gerekirse kanun hükmündeki bir kararname ile sağlığı elveren her hasta iyileştiğinde plazma vermelidir.



3- Sağlık bakanlığı grip ve pnömoni aşılarıyla ilgili planlamasını elden ve gözden geçirmelidir. Bu aşılar mutlaka zamanında ve gereken kişilere yapılmalıdır.



4- Şu anki hasta sayımızla sağlık servislerimiz baş edebilmektedir. Ancak bu sayının hızla artması halinde kapanma değilse adaya girişler bir süre durdurulmalı ( minimum bir hafta) bu sayede servisler ve çalışanlar rahatlatılıp dinlendirilmelidir.