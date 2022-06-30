Vaka sayısında artış

Bir haftada 1499 pozitif vaka çıktı. Sağlık Bakanlığı, hastalığın mevcut seyrinin değişmesi halinde ileriye dönük olarak tüm önlemlerin alındığını ve gerekli tüm planlamaların yapıldığını açıkladı

KKTC’de son bir haftada yapılan toplam 15 bin 517 testten 1499 pozitif vaka tespit edildi.

Bugüne kadar toplam vaka sayısı 98 bin 4 olurken, iyileşip toplam taburcu edilenlerin sayısı da 96 bin 345 oldu.

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İlk haftalık tablonun açıklandığı 1-7 Haziran günlerinde ise 9 bin 279 test sonucunda 279 pozitif vaka kaydedilmişti.

7-15 Haziran haftasında ise 7 bin 877 testle 310 Covid 19 vakası tespit edilmişti.

15-21 Haziran arasına 10 bin 883 testten 859 pozitif vaka tespit edilmiş ve akabinde kapalı organizasyonlarda maske zorunluluğu getirilmişti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde Kovid-19 pozitif vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çekerek, hastalığın mevcut seyrinin değişmesi halinde ileriye dönük olarak tüm önlemlerin alındığını ve gerekli tüm planlamaların yapıldığını duyurdu.

Mart 2020 tarihinde başlayan ve hala devam eden Kovid-19 pandemisinde, virüs mutasyona bağlı olarak değişime uğradı ve hastalardaki semptomlar ile hastaneye yatışlar farklılık gösterdi.

Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da vaka sayılarında artış yaşandığını ancak hastane yatışları, yoğun bakım veya ölüm sayılarında herhangi bir artış görülmediğinin kaydedildiği açıklamada, hastaların daha çok üst solunum yolu şikayetleri ile başvurduğu belirtildi.

Semptom gösteren kişilerin test sonuçlarının pozitif olup olmadığına bakılmaksızın maske takmalarının riskli popülasyonu korumak amacıyla büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, “Kovid-19 olan kişiler 1102, 0533 8428358 numaralı telefonları arayarak bir danışman doktora ulaşmakta ve gerektiği şekilde yönlendirilmektedirler. Ayrıca kişiler ihtiyaç duymaları halinde mesai saatleri içerisinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezindeki polikliniklere başvurabilirler. Mesai saatleri dışında ise solunum sıkıntısı ve bunun gibi acil şikayetleri olan kişiler ise hastanelerin acil servislerine başvurabilirler” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde Kovid-19 hasta kabulü için gerekli organizasyonların yapıldığı aktarılırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin de pandemiyle ilgili tüm gelişmeleri DSÖ ve diğer bilimsel merkezler aracılığıyla günlük olarak takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Buna bağlı olarak hastalığın mevcut seyrinin değişmesi halinde ileriye dönük, gerek hasta yatışı, gerekse yoğun bakım ihtiyacı açısından bakanlığımız tarafından tüm önlemler alınmış olup, gerekli tüm planlamalar yapılmıştır” denildi.

