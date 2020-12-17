Vaka sayısı 33'e yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1840 olduğunu, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını , 11 vakanın mülteci olduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

17 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1840

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 16

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 292. 563

Toplam Vaka Sayısı: 1342

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1181

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1