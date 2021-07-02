Vaka sayılarında keskin artış uyarısı

Tabipler Birliği, delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında keskin artışlar gözlenebileceği konusunda uyardı



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, covid-19 virüsü delta varyantının şimdiye dek saptanan en bulaşıcı varyant olduğunu ifade ederek, “delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında keskin artışlar gözlenebilir” dedi.

Gürkut, “Delta varyanta karşı etkinliği daha iyi olduğu açıklanan mRNA ve Viral Vektör aşılarının kullanımına ağırlık verilmesinin giderek etrafımızda yayılmakta ve bize doğru yaklaşmakta olan Delta varyanta bağlı yeni bir dalga yaşamamamız için elzem olduğunu düşünüyoruz” uyarısında da bulundu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ECDC’nin, Covid-19 modelleme senaryolarına göre, Avrupa’da uygulanan ilaç dışı önlemlerin katılığının yaz aylarında gevşetilmesinin, tüm yaş gruplarında günlük vakalarda hızlı ve önemli bir artışa yol açabileceğini gösterdiğini kaydeden Gürkut şöyle devam etti:

“ECDC'nin 10 Haziran'da yayınlanan en son risk değerlendirmesi ve Delta varyantının gelecekte beklenen baskınlığı göz önüne alındığında, tüm epidemiyolojik durumlardaki ülkeler için riskin arttığı bildirilmektedir. Bireysel ve toplumsal önlemlerinin sürekli olarak uygulanması ve tam aşılamanın daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması olmadan, yeni enfeksiyonlarda, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde keskin artışlar gözlemlenebileceği uyarısı yapılmaktadır.”

Epidemiyolojik senaryolara göre ağustos sonunda Avrupa’daki vakaların yüzde 90’nının Delta’tan kaynaklanacağını dile getiren Gürkut şöyle devam etti:

“ECDC’den yapılan epidemiyolojik tahmine göre Delta varyantının tahmini bulaşma avantajına ve modelleme tahminlerinin kullanılmasına dayanarak, Ağustos ayı başında AB’deki yeni SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yüzde 70'inin, Ağustos ayı sonunda ise enfeksiyonların yüzde 90'ının bu varyanttan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. 1 Eylül'e kadar farmasötik olmayan müdahale (maske, mesafe, el yıkama vb.) önlemlerinin yüzde 50 oranında kademeli olarak azaltıldığı bir senaryoda, SARS-CoV-2 görülme oranının tüm yaş gruplarında artması ve en yüksek oranın 50 yaş altındaki gruplarda olması beklenmektedir”

Ön verilerin, Delta varyantının mevcut aşılardan yalnızca bir doz almış bireyleri de enfekte edebileceğini gösterdiğini anlatan Gürkut, delta varyantının yaz aylarında, özellikle aşılama için hedeflenmemiş genç bireyler arasında yaygın olarak dolaşmasının çok muhtemel olduğunu dile getirdi.

“Bu, tam olarak aşılanmamış olmaları durumunda, daha yaşlı veya risk oluşturan hastalığı olan bireylerin enfekte olma ve ciddi hastalık ve ölüm yaşama riskine neden olabilecektir” diyen Gürkut “COVID-19 aşılarının Delta varyanta karşı etkilerinin daha düşük olduğu ve tam doz aşılı kişilerin bile maske mesafe hijyen kuralları gibi ek koruma tedbirlerini uygulamaya devam etmesi gerektiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.



