Vaka patlamasına karşı tedbir

Dr. Erol Uçaner, olası bir covid patlamasına karşı, 64 olan yatak sayısının 128’e çıkabileceğini, 24 yoğun bakım yatak sayısının da 46’ya yükselebileceği şekilde planlarının hazır olduğunu kaydetti





Acil durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, SES KIBRIS tv’ye açıklamalarda bulundu.

Uçaner, şöyle konuştu:

“22 Mart tarihinden itibaren tüm covid hastaları artık acil durum hastanesi çatısı altındadır. Şu an Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hiçbir hastamız yoktur. Geçtiğimiz dönemde Nalbantoğlu psikiyatri bölümünde yapılan 40 yataklı göğüs hastalıkları bölümü vardı, şu an itibarıyla 40 yatak yedek olarak bekletiliyor. Şu an için 52 hastamız vardır burada yatan ve tabi bu sayı sürekli değişiyor. Bizim burada 64 hasta yatağımız var, 24 de yoğun bakım yatağımız var. Her odada bir oksijen çıkışı olduğu için 64 hastaya bakabiliyoruz. Ama mimarı bir çalışma yaptık sayıyı 128’e çıkarabiliriz. Tek eksiklik sayı arttığı zaman eğer ayni odada iki hastanın da oksijene ihtiyacı olursa oraya ya oksijen konsantratörü konuşur ya da bir hasta oksijen içinde olur diğer hatanın buna ihtiyacı yoksa orada konumlanabilir. Ama tabi sayı 128’e çıkarsa doktor ve hemşireye ihtiyacımız olacaktır.”

Dr. Uçaner, yoğun bakım yatak sayısı hakkında da bilgiler verdi:

“Hastanemizde mevcut olan iki adet 8 yataklı hemen yoğun bakıma dönebilecek olan odalarımız vardır. Yani yoğun bakım için 24’ün üzerine 16 daha koyabileceğimiz bir yapıya sahibiz. Ayni zamanda Nalbantoğlu’ndaki nöroloji servisinde 6 yoğun bakım yatağı olası bir covid patlamasına yönelik bekletiliyor. Hiç istemeyiz ama olası bir patlamada yoğun bakım sayımız 46’ya çıkabilir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Güney Kıbrıs’ta benim bildiğim sayı 65’tir. Nüfusu düşündüğümüz zaman bizim sayımız gayet iyidir.

Şu anda hasta sayısının tolere edilebilir olduğunu ve bu rakamların artmaması gerektiğine değinen Uçaner, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.