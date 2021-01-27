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Vaka artışlarındaki sebep, temaslıların kendini gizlemesi

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Sağlık Bakanı Pilli, vaka artışlarındaki sebebin temaslıların kendini gizlemesi olduğunu belirtti ve “Evde kalıp izole olmadan işlerine devam ediyorlar ve 7 gün sonra pozitif oluyor. Bu şekilde gizlenenler oluyor” dedi

Vaka artışlarındaki sebep, temaslıların kendini gizlemesi
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin, artık radikal bazı önlemler alınırsa önlenebileceğini belirtti.
Pilli, “Alsancak ve Lapta’da görülen vakaların ardından geçen hafta köyün minaresi görüldü demiştim. Kapanma daha önce alınsaydı, daha iyi bir durumda olurduk. Şu an alınan kararlar doğrudur ve yerindedir. Gidişata göre bir iki hafta içinde durum netleşecektir. Salgını önlemek, tedavi yanında önlemlerle de mümkündür. Vakalar arttıkça kayıplar da artıyor” dedi.
Sağlık Bakanı Pilli, BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamada, vaka artışlarındaki sebebin temaslıların kendini gizlemesi olduğunu belirtti. Ali Pilli, “Temaslıları takip etme salgını önlemede en önemli noktadır. Pandemiyi önlemenin birinci şartı budur ama son zamanlarda temaslılar kendilerini gizliyor. Evde de kalıp izole olmadan işlerine devam ediyorlar ve 7 gün sonra pozitif oluyor. Bu şekilde gizlenenler oluyor” şeklinde devam etti.
Geç kalan hastaların hastalığı daha sert geçirdiğine dikkat çeken Pilli, “Donanımlı pandemi hastanemiz olabilir ama günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da, pandemi hastanesi de dolar. Tedbirleri arttırmalı, kişilerin hasta olmasını engellemeliyiz” ifadelerini kullandı.  
 
 
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