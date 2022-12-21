banner875
banner885
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
535 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
24 0
 
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
31 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
14 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
20 0
banner878
banner887

Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da metrekareye 3 kg yağmur

banner898

banner825
Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da metrekareye 3 kg yağmur
banner892
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 3 kg Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Vadili, Ercan, Lefkoşa 3 kg/m², Çayönü, Alayköy, Zümrütköy, Doğancı, Akıncılar, Lefke, Balıkesir, Bostancı, Güzelyurt, Mağusa 2 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.