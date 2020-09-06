Vadili bölgesinin test sonuçları açıklandı

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan sosyal medya hesabından az önce yaptığı açıklamayla dün Vadili bölgesinde yapılan Covid -19 testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Adahan yaptığı paylaşımda sonuçların negatif olmasına karşın herkesin tedbiri elden bırakmadan maskesini takarak, sosyal mesafesini koruyarak ve gerekli hijyen tedbirlerini alarak hareket etmeye davet etti.

İşte Mehmet Adahan'ın paylaşımı:

"VADİLİ BELDE ve BÖLGE HALKINA DUYURULUR:

Covid Test sonuçlarımız NEGATİF çıkmıştır...

VADİLİ beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın NEGATİF çıkmış olduğunu bilgilerinize arzederiz...

İleri çalışmalarımız tıbbi tarih sürecinde devam edecektir...

Temaslı şüpheli vakalar sağlık çalışanlarımız ve bakanlığımızın müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacaktır...

halkımıza tavsiyemiz ! yalan, asparagas yayınlardan Ve bu süreci ! siyasallaştıranlardan ! uzak kalmanızdır ! bilin ki; ne kadar uzak durursanız, coviden de o kadar uzak olacaksınız...

Lütfen, sosyal mesafenizi koruyunuz, maskesiz dış alanlarda dolaşmayınız, hijyen tetbirlerini alınız, el ve yüz temasınızı ve bedeninizin temizliğine gerekli itinayı gösteriniz ki bu kötü günleri dayanışarak atlatalım...

covidzadelerimize saygıyla sevgiyle yaklaşalım ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, güç olalım...

Temennimiz güzel günlere hep beraber ulaşalım...

Teşekkürler VADİLİ BELDEMİZİN ve BÖLGEMİZİN GÜZEL İNSANLARI, EKMEĞİNİ ALINTERİ ile ISLATAN GÜZİDE İNSANLARI...

Bu süreci çalışarak, alın terimizi şifa kaynağımızla bütünleştirerek ! AŞACAĞIZ !!! Yeter ki inanalım ve dayanışalım !!!

Sağlıkta kalınız..."