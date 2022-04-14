Uzunboylu’yu Meclis’e şikayet

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, YÖDAK’ta görev yapan ve Meclis tarafından atanan Hüseyin Uzunboylu’nun paralı olarak makale yayımladığı gerekçesiyle Meclis Dilekçe Komisyonuna şikayet dilekçesi verdi







Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Meclis tarafından YÖDAK’a atanan bir üye hakkında hazırladıkları şikayet dosyasını, Meclis Dilekçe Komisyonu’na iletilmek üzere, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye verdi.

Elcil ayrıca, konuyla ilgili tüm milletvekillerine iletilmek üzere bir de mektup sundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve sendika yönetimi, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’yi ziyaret etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan görüşmede konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, YÖDAK’ta yaşanan olayların kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Elcil, “Özellikle Meclis’in atadığı Sayın Hüseyin Uzunboylu, YÖDAK’ta görev yapıyor ve yükselmelerden sorumlu kişidir.” dedi.

YÖDAK’ta görev yapan şahsın “Mağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde özel şirket kurduğunu ve paralı olarak makale yayımladığı” bilgisinin kendilerine geldiğini söyleyen Elcil, olayı araştırdıklarını ve belgelere ulaştıklarını ve konuyu YÖDAK’a aktardıklarını fakat hiçbir adım atılmadığını savundu.

YÖDAK Başkanı’nın konuyu ileri taşımaktan imtina ettiğini iddia eden Elcil, ilgili şahsı YÖDAK’a atayanın Meclis olduğunu ve Meclis’in bu konuda yapacağı önemli görevler bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

Şu anda ülkede faal olarak çalışan 23 üniversite bulunduğunu, 12 üniversitenin de izinlerini aldığını ve açılmayı beklediklerini dile getiren Elcil, önemli olanın, öğrenci ve üniversite sayılarının artmasının değil, üniversitelerdeki niteliği artırmak olduğunu söyledi.

Elcil, öğretmen yükselmelerinde müdür, müdür muavini ve denetlemelerde bilimsel makalelerin puanlamalara tabi olduğunu, bu puanlamalar neticesinde öğretmenlerin müdür veya müdür muavini olabildiğini dile getirerek, “Para karşılığı bu işlemlerin yapılması, hakkıyla akademik yönden bir yerlere gelmiş insanlara ciddi bir hakarettir. Akademilerin, üniversitelerin onuru aslında bilimsel yayındır. Bu bilimsel yayınların niteliğidir. Nasıl alındığıdır.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin sebebinin Meclis Dilekçe Komisyonuna bir dilekçe vermek olduğunu söyleyen Elcil, şikayeti kişi olarak verdiğini kaydetti.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, sunulan dilekçenin Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne iletilmesini sağlayacağını kaydetti.

Özdenefe, yurttaşların direkt olarak Cumhuriyet Meclisi’ne tek başlarına veya grup olarak dilekçe verebilmesi ve bu ihlalleri bildirmesinin Anayasa tarafından korunan bir hak olduğunu dile getirerek bunun her bir yurttaşın hakkı olduğunu da vurguladı.

Komitedeki tüm arkadaşlarının böylesine ciddi bir konuyla alakalı bütün çalışma ve araştırmaları yapacaklarını dile getiren Özdenefe, başvurunun, acil değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu gösterdiğini söyledi.

