Uzun süreli grevler kapıda

KTAMS, Lefkoşa Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde “personel eksikliği gerekçesiyle grev yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan, “Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok. Ne oturursunuz yani orada?” ifadelerini kullandı ve çözüm üretilmemesi halinde daha uzun süreli grev yapacaklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde “personel eksikliği ve bu sorunu defalarca Sağlık Bakanı ve Müsteşarı’na bildirilmesine rağmen çözüm bulunmadığı” gerekçesiyle dün saat 08.00-23.00 saatleri arasında grev yaptı.

KTAMS, greve ilişkin saat 11.00’de Hastane önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, başta Maliye ve Sağlık Bakanları olmak üzere hükümete seslenerek, “Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok. Ne oturursunuz yani orada?” diye sordu.

Bengihan, kritik birimler de dahil olmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde büyük bir personel eksikliği yaşandığını belirterek, buna çözüm bulunulması yerine “yandaşların bu bölümlerden alınarak daha rahat yerlere görevlendirildiğini” öne sürdü.

Tıp-iş ve KTAMS’ın 10 yıldır 34/2007 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın güncellenmesi ve kadro sayılarının artırılabilmesi için teknik komitelere girdiğini ve mücadele ettiğini söyleyen Bengihan, “10 senedir Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bir türlü güncellenmedi. Ama 10 gündür Kamu İhale Yasası’nı geçirsinler diye bütün halkı karşılarına aldılar” dedi.

Bengihan, dün MR bölümündeki grevin uyarı grevi olduğunu vurgulayarak, halkın sağlık hizmetleri alması için hassasiyet gösterdiklerini ancak sabırlarının taşıyor olduğunu söyledi ve çözüm üretilmemesi halinde daha geniş katılımlı ve uzun süreli grev ve eylem yapacaklarını duyurdu.

Bengihan, aylık bine yakın MR çekilen ve sadece 5 kişiyle bu görevi yapmaya çalışan MR bölümünde büyük bir personel eksikliği yaşandığını, “Sağlık Bakanlığı’nın ise buna çözüm bulmak yerine “bir personelin yardımcı olması amacıyla Mağusa Hastanesi’ne görevlendirdiğini” öne sördü.

Bengihan, “Sağlık Bakanı ve Müsteşarı’nın görevlendirdiği kişileri geri çağırdığını ancak bu kişilerin geri gelmeyeceklerini söylediklerini” ileri sürerek, “Kendi personeline bile söz geçiremeyen bir Bakan, bir Müsteşar…” diye konuştu.

Söz konusu durumun MR birimindeki randevuların 2-3 ay sonra verilmesine ve hizmetlerin aksamasına neden olduğunu söyleyen Bengihan, buna rağmen “görevden alınma kaygısıyla hareket eden” Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sağlık çalışanı istihdamına da onay vermediğini iddia etti.

“Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok. Ne oturursunuz yani orada?" diye soran Bengihan, “sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o koltuklara oturma hakkı olmadığını” söyledi.

