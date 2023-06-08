Uzman tıp hekimleri YDÜ’de buluştu

YDÜ’nün KKTC’de bir ilke imza atarak düzenlediği “KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu” Türkiye, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den uzmanları bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde, KKTC’de ilk kez düzenlenen I. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu, “Moleküler Görüntüleme ve Tedaviler” ana teması ile gerçekleştirildi. Türkiye, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den konusunda uzman tıp hekimi ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen “I. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu”, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yüz yüze yapıldı.

Nükleer tıp alanındaki güncel gelişmeler, sorunlar ve çeşitli çözüm yöntemlerinin tartışıldığı sempozyumda, multidisipliner bir yaklaşımla çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde son teknoloji tedavi yöntemleri gündeme alındı. Beş oturumda gerçekleştirilen sempozyuma akademisyen, sağlık çalışanı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sempozyumda Yakın Doğu Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan da nükleer tıp alanında KKTC’de öncülük yaptıkları tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen’in yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’de nükleer tıpın tarihçesi hakkında bilgiler verilerek uygulanan güncel tedavi yöntemleri anlatıldı.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise özellikle hastalıkların teşhisi aşamasında önemli bir yeri olan PET BT’de kullanılan radyoaktif ilaçların üretim ve işletim modelleri tartışıldı. Deney hayvanları kullanılarak yapılan klinik öncesi çalışmalar ile hedefe yönelik radyofarmasötik geliştirilmesinin önemi de ikinci oturumun bir başka gündemi oldu.

Sempozyumun üçüncü ve dördüncü oturumlarında ise prostat, primer ve metastatik karaciğer kanserleri ile nöroendokrin tümörlerin tanısı ve hedefe yönelik radyonüklid tedaviler ele alındı.

Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş radyonüklid tedavilerin öneminin bir kez daha altının çizildiği sempozyumda son olarak, çoklu ilaç kullanmalarına karşın ağrı yakınması devam eden yaygın kemik metastazlı kanser hastalarında ağrı önleyici ve yaşam kalitesini arttıran sistemik radyonüklid tedavi yöntemleri tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu yıl 10’uncu dönem mezunlarını vereceğini vurgulayarak başladı. 2010 yılında açılışı yapılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağladığı uygulama olanakları ile tıp eğitimi alan doktor adaylarının kendilerini çok yönlü bir şekilde geliştirme şansı yakaladığını belirten Prof. Dr. Mocan, “İyi hekimler yetiştirme misyonuyla yolumuza devam ederken fakültemiz bünyesinde sürdürülen bilimsel çalışmaları da toplum ve insan sağlığına katkı sağlamak adına bilim dünyası ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencileri ile başlı başına uluslararası bir kimliğe sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gamze Mocan, “Dünyanın saygın tıp fakültelerinden biri olarak, parçası olduğumuz uluslararası bilimsel etkinliklerle vizyon kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Açılış konuşmasına, I. KKTC Nükleer Tıp Sempozyumu’nun bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlayacağı inancını paylaşarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Merkezi ile yürüttükleri çalışmalardan söz etti.

