Uzman Çavuşa en acı veda

KKTC’de görev yapan ve Akdoğan-Vadili ana yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm için memleketi Manisa’nın Selendi ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.
Ürüm’ün Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evine getirildi.
Annesi Duru Ürüm ve kız kardeşleri tabuta sarılıp ağlarken, 2 aylık hamile eşi Kübra Ürüm ise sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi.
Baba evinde helallik alınmasının ardından Ürüm’ün cenaze namazı, öğle namazını müteakip merkez Pazar Camiinde kılındı.