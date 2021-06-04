Uzlaşı yok, eyleme devam

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, hayvan üreticilerine 7 maddelik öneri paketi sundu. Birlik Başkanı Naimoğluları eyleme devam edeceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, Pazartesi günü Lefkoşa’da başlattığı eylemin dördüncü gününde uzlaşı çıkmadı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün yeniden birlik temsilcileri ile bir araya geldi, hayvan üreticilerine 7 maddelik öneri paketi sundu.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları görüşme sonrası bakanlığın önerilerini paylaştı, hayvan üreticileri eyleme devam kararı aldı.

Toplantı sonunda ortaya çıkan öneriler şunlardan oluşuyor:

1- Süt bedelleri konusunda % 55 liste geriliği gelecek hafta içinde ödenecek. (Burada günün tam verilmemesinin nedeni, Kalkınma Bankası’ndan 20 milyon TL’lik bir borç talebinde bulunduk. Bu borç onaylandı. Bakanlar Kurulu ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndan geçmiştir. Bankacılık prosedürü açısından günler tam yetişmeyebilir diye “gelecek hafta içerisinde” denildi)

2- Arpa fiyatı 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak. (Dünyadaki arpa fiyatı değişimleri halen bir dengeye oturmadı)

3- Bu süre içerisinde üretim sınırlaması (kotalar) da dahil sektörün tüm sorunları ele alınacaktır.

4- Borsaya konan süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt, dökülmemek koşulu ile Hayvancılar Birliği sorumluluğunda pazarlanacak.

5- Keçi sütünün standartlara uygun olması kaydı ile alım garantisi vardır. (Teklifimiz, keçi sütü standartlarını da görüşebiliriz. Biz, standartlara göre olması halinde, buna pazarlama garantisi veririz. Ancak standarta uygun olmayanlar için herhangi bir şey taahhüt edemeyiz.)

6- Küçükbaş Hayvancılığa arpa hibesi yapılacaktır. Yöntemi ile ilgili Hayvancılar Birliği’nin görüşü alınacaktır. ( Kurak bölgelerde ve verim olan bölgelerde bir adalet sağlayabilmek adına Hayvancılar Birliği ile sağlıklı bir yöntem belirlemek içindir.)

7- Süt fiyatları çalışılırken süt yem paritesinin 1.35 seviyelerine getirilmesi hedeflenecektir. (Dünyada hammadde fiyatları netleşmeden, ülkemize TMO’dan arpa sağlarsak fiyatı başkadır, dünyadan sağlarsak başkadır. Bunlar net olmadığı için Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu’nun ısrarlı bir parite şartı vardır. Benim daha önce bu görevi yürüttüğüm dönemlerde, 1 kilo süte 1.65’e kadar çıkan paritemiz vardı. Bu konuda da çabamız büyüktür. Bu fiyatları tespit etmeden, bir zemine oturtmadan rastgele bir şey söylersek, daha sonra mahcup duruma düşeriz. Bakanlığı ve hükümeti böyle bir duruma düşürmemek adına bu hedefi koyduk. Dünkü talep 1lt süte 1.30 parite idi. Biz, bu tüm konuştuklarımızı 30 Haziran’a kadar koyduğumuz için bu maddeyi düzenledik.)

Birlik Başkanı Naimoğluları da, Tarım Bakanlığı'nın açılımlarını değerlendireceklerini ancak eylemin de devam edeceğini kaydetti.

Naimoğulları, üyelere açıklama yaparak, maddelerin birçoğunu kabul etmediklerini ifade etti.

Hayvancılar Birliği’nin 6 maddelik talepleri nelerdi?

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,

3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,

4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,

5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,

6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.

