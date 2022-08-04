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Uzlaşı arayışı

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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğretmen sendikaları ile bir araya geldi

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Uzlaşı arayışı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu KTÖS ve KTOEÖS ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu ve daire müdürleri ile yaklaşık iki saat toplantı yapan sendika temsilcileri çıkışta açıklama yaptı.
KTÖS Başkanı Mustafa Baybora yaptığı açıklamada, eğitimde yapılması gereken değişikliklerle ilgili komite kurulmasını önerdiklerini belirtti.
Baybora, iki öğretmen sendikasının Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı toplantıda eğitimde yapılması gereken değişikliklerle ilgili komite kurulmasını önerdiklerini belirtti.
Baybora, toplantıda kamusal nitelikli eğitimin ilerlemesi adına birlikte çalışma yapılması için prensip kararı aldıklarını kaydetti.
 
 
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