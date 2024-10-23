sias Otel’de kızı Hayal Gençalioğlu’nu yitiren Şampiyon Meleklerin annelerinden Sibel Kumsal, İsias Otel binasında kızının hayatını kaybettiğini dile getirerek, “Ben de otelde kalıyorum ama yıkılmayan bir otelde. Buraya geldik sabaha kadar uyumuyorum, uyuyamıyorum. Adalet istiyorum” dedi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de, burada konaklayan 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafile dahil toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

