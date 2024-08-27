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Uyuşturucuya göz açtırmayan gümrükçülere ödül

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Maliye Bakanı Berova, ülkeye girişlerde uyuşturucu tespit eden gümrük memurlarını, takdir ederek ödüllendirdi

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Uyuşturucuya göz açtırmayan gümrükçülere ödül
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülkeye girişlerde uyuşturucu tespit eden 6 gümrük memuruna, gösterdikleri üstün gayret ve başarıdan ötürü takdir beldesi verdi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ve bazı gümrük memurlarını kabul eden Maliye Bakanı Özdemir Berova, görev esnasında göstermiş olduğu üstün görev anlayışı ve özveriyle, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne yaptıkları katkıdan dolayı, Berkehan Nereli, Derya Abuk, Doğan Çörekçioğlu, Mehmet Özada, Murat Davulcu ve Yüksel İnancı’ya takdir belgesi takdim etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, gümrüklerin ülkelerin ulusal güvenliği, insan sağlığı ve ekonomik açıdan büyük önem arz eden stratejik yerler olduğunu, kaçakçılığın önlenmesi adına gümrük personelinin özverili çalışmalarının göz ardı edilmeyeceğini söyledi ve tüm gümrük personelini tebrik etti.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan da kara, deniz ve havalimanında yer alan gümrük kapılarında görev yapan gümrük memurlarının, ülkenin ve halkın güvenliği için çalıştığını, Maliye Bakanı Berova tarafından verilen takdir belgelerinin de çalışanların üst düzeyde motive, moral ve çalışma azmini yükselttiğini belirtti.

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