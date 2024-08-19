“Uyuşturucu ve şiddet suçlarına müsamaha yok”

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ: “Ülkemize uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan, uyuşturucu satan veya satılmasına yardım eden, yataklık eden kim olursa olsun çok sert cezalarla cezalandırılmaktadır. Hiç kimsenin para kazanma hırsı amacıyla bu ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz"

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, uyuşturucu ve aile içi şiddet suçlarında ciddi artış olduğuna dikkati çekti, Mahkemelerin bilhassa uyuşturucu ithal eden veya satan kişilere müsamaha gösterilmediğine vurgu yaptı.

“Uyuşturucu ithal – verme (kaçakçılığı), tasarrufu ve satışı suçlarında ciddi artış vardır.” diyen Özerdağ, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıp satan kişilere karsı kararlardan takip edilebileceği üzere mahkemelerin hiçbir müsamahası olmadığını yineledi.

Özerdağ, “Ülkemize uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan, uyuşturucu satan veya satılmasına yardım eden, yataklık eden kim olursa olsun çok sert cezalarla cezalandırılmaktadır. Hiç kimsenin para kazanma hırsı amacıyla bu ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Mahkeme olarak bu kişilere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi kaçınılmazdır.” diye konuştu.

Uyuşturucu suçlarında polisin çok iyi çalıştığını belirterek, devletin bu konuda daha etkin politikalar yürütmesi beklentisini dile getiren Özerdağ, bilhassa okullardan ve ailelerden başlayarak eğitim ve koruma çalışmalarının yapılmasının, önleyici tedbirlerin ve denetimin önemine işaret etti.

“AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARINA DA ETKİN CEZALAR VERİLMESİ KAÇINILMAZDIR”

Aile içi şiddet suçlarında da ciddi artış yaşandığını belirten Özerdağ, bu tür suçlara da etkin cezalar verilmesinin kaçınılmaz olduğunun ve bu tür suçlara da mahkemelerin müsamaha göstermeyeceğinin altını çizdi.

“Kadın ve çocukların devletin güvencesinde olduğu hissettirilmeli.” diyen Özerdağ, devletten bu alanda da etkin denetleme ve önleme adına adımlar atmasını beklediklerini kaydetti.

Özerdağ, “Boşanmış ailelerde bu tür suçların arttığı ve boşanmış ailelerin çocuklarının ruhsal olarak olumsuz etkilenebildiğini görüyoruz. Ülkemizde yaşanan yüksek oranlardaki boşanmalar nedeniyle çocuk ve gençlerimizin boşanmalardan en az oranda etkilenmesini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Boşanan anne ve babalara tavsiyem eşler arasındaki sorunlarla ilgili çocuk ve gençlerin etkilenmeyecek şekilde davranmalarını sağlamalarıdır.” ifadelerini kullandı.