“Uyuşturucu trafiği Falyalı üzerinden yapılıyor”

Sedat Peker, uyuşturucu ve kara para aklama noktasında Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı üzerinden yapıldığını söyledi

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 7. videoda, Kutlu Adalı cinayeti ve Kıbrıs‘ın kuzeyinin uyuşturucu ve kara para aklama noktasında Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı aracılığıyla nasıl kullanıldığı ilgili iddialarda bulundu

Sedat Peker, kokainin Türkiye’ye önceden Kolombiya üzerinden geldiğini, 2020 yılının Haziran ayında yakalanan kokainden sonra yeni bir güzergah belirlendiğini ve Venezuela üzerinden Kolombiya’ya geçirmek daha kolay olduğuna karar verildiğini anlattı.

Peker, “Yeni güzergah için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakan Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkan Yıldırım gitti. O mal yakalandıktan sonra gitti. 2020 yılının Ocak ayında gitti 4 gün kaldı sonra da Şubat’ta gitti 4 gün kaldı” dedi.

Peker, kokainin para trafiğinin Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı tarafından yapıldığını iddia etti.

Peker, “Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene evvel hiç bir şey değildi. Adam şimdi Kıbrıs’ın sahibi. Hani 50 tane FETÖ’cü alıyoruz ya Kıbrıs’tan ve övünüyoruz, aslında 500 tane almamız lazım” dedi.

Peker şöyle devam etti:

“Niye Falyalı’yı siz Türkiye’ye getirmiyorsunuz, Falyalı’nın Türkiye’de 10 tane dosyası var.

Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor, devletin resmi dosyası var. Bu adamı ABD’de almak istiyor, alamıyor.

Kıbrıs’ın şu anki Cumhurbaşkanı (Ersin Tatar) iyi adam, bu organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum çünkü bu organizasyon çok önce başladı.

“Binali Yıldırım’ın oğlu, Falyalı’nın misafiri oldu”

“Erkan Yıldırım (Binalı Yıldırım’ın oğlu) Kıbrıs’a gittiğinde, Falyalı’nın misafiri oldu. Ben Binali Yıldırım’da bu organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum.

Ama ilk zamanlar Erkan Yıldırım’la ilgili çektikleri kasetleri tehdit olarak kullandılar.

Neden kokain yakalanamıyor? Mehmet Ağar bunun neresinde? Tam ortasında.

Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna da bakın”

Peker’in iddiaları sonrası Kıbrıs’ın kuzeyinde, hükümetin iddiaları araştırmak için harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.



