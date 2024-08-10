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“Uyuşturucu kullanımında tsunami altındayız”

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi direktörü Dr. Mehmet Çakıcı, 3-5 gramla bağımlıları yakalayarak uyuşturucu ile mücadele edilemeyeceğine dikkati çekti. Çakıcı “yılanın başı ezilmedikçe” bir sonuca varılamaz ve uyuşturucu kullanımında bir tsunami altındayız” dedi

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“Uyuşturucu kullanımında tsunami altındayız”
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Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, toplum sağlığı ve güvenliği açısından kritik bir önem taşıyor.

Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan bu yasa dışı faaliyetlerin sadece bireylerin hayatını değil, aynı zamanda toplumun geleceğini de tehdit ettiğini belirtiyor.

Uyuşturucu ticareti, suç oranlarının artmasına, ailelerin parçalanmasına ve sosyal yapının zayıflamasına neden olurken, bu ticaretin durdurulması, hem insan hayatının korunması hem de toplumsal huzurun sağlanması için elzem görülüyor.

Hükümetler, bu amaca yönelik yeni stratejiler geliştirerek uyuşturucu trafiğini tamamen kesmeyi hedeflemesi gerektiği belirtiliyor. 

Aksi takdirde uyuşturucu bağımlılarını tutuklayarak, onları mahkemeye çıkararak mücadelede bir yere varılamayacağı belirtiliyor. 

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi direktörü Dr. Mehmet Çakıcı, 3-5 gramla bağımlıları yakalayarak uyuşturucu ile mücadele edilemeyeceğine dikkati çekti.

Çakıcı’ya göre “yılanın başı ezilmedikçe” bir sonuca varılamaz ve uyuşturucu kullanımında bir tsunami altındayız.

Katıldığı TV programında konuşan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konu hakkında şöyle dedi; 

“Polis isterse, adli merciler isterse, tek tek öğrenirsiniz. Yoksa yalnız bağımlıları tutuklamaktan öteye gidemeyiz. Büyük ticareti çözecek miyiz böyle devam edecek mi? Yıllardır çok gelişemediğimiz bir mücadele olduğu için zaten bağımlılık ve uyuşturucu ticaretinde bir tusunami geliyor zaten... Tedbirleri artırmak lazım. Gerek tedavi olsun gerek bilimsel olarak Türkiye’den Avrupa’dan Amerika'dan bir eksiğimiz yoktur zaten… Avrupa’dan bile hasta geliyor bize sigortalı… Akademik çalışmalarımız zaten var. Uyuşturucu ile mücadelenin önemli ayağı ticaretidir…”

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