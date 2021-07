“Uyku bile uyuyamadım”

Çift doz Sinovac aşısı olan ancak Covid-19’a yakalanan Pınar Barut, “Ağrılar o kadar şiddetlendi ki, asla uyku uyuyamadım. Halsizlikten tuvalete gitmek bile zorlaştı, ayağa kalktığımda başım dönmeye başladı” diyerek yaşadıklarını anlattı





Geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığını duyuran gazeteci Pınar Barut, kronik rahatsızlıkları nedeni ile durumu kötüye gittiği için, Acil Durum Pandemi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından aktaran Barut, çift aşılı olmasına rağmen korona virüse yakalandığını vurguladı.

Pınar Barut’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Bunları size hem bir arkadaşınız hem salgının başından bu yana sahada olan bir gazeteci olarak yazıyorum...

Ne olur okuyun, okutturun ve artık herkesin olayın ciddiyetine varması için çabalayın;

Ben sahada çalışan biri olarak 1.5 yıldır kendimi korumayı başarmıştım..

Ailemi, sevdiklerimi aylarca görmedim..

Ama yetmedi.

Günün sonunda bu virüse yakalandım.

Çift aşılıyım (Sinovac).

Allerjik astım ve kalp ritim bozukluğum var.

Virüs belirtileri önce grip ve halsizlik olarak başladı sonra müthiş baş, sırt ve diz ağrıları ile kendini gösterdi.

Buna rağmen ilk 2 testim negatif çıktı.

Belirtilerin 3. gününde 3. testim pozitif çıktı.

Önce karantina oteline alındım.

Malesef orada şikayetlerim artarak devam etti.

Ağrılar o kadar şiddetlendi ki, asla uyku uyuyamadım.

Halsizlikten tuvalete gitmek bile zorlaştı ve ayağa kalktığımda da başım dönmeye başladı.

Nefesim hareketlerime yetmemeye başladı.

Ambulansla Pandemi Hastanesi'ne getirildim.

Burada daha yoğun bir tedavi başladı.

Fotoğrafta gördüğünüz ilaçları her gün içmek ne demek biliyor musunuz?

Mideniz kabul etmiyor bir saatten sonra.

Ve bu ilaçlar sizi daha da zorluyor.

Bunları bile ben yazamıyorum şu an.

Telefonlarınıza cevap veremiyorum, mesajlarınızı okuyacak gücüm yok.

Bütün bu anlattıklarım ise sadece 1 kişinin durumu.

Sağlık çalışanları herkesin etrafında gece gündüz pervane..

Onların haklarını ödeyecek hiç bir güç tanımıyorum.

Buradan çıktığımda ilk işim, bu sistemsizliğin ve rezil hükümet politikalarının içinde bir avuç sağlık çalışanının nasıl canhıraş mücadele ettiğini, neler yaptıklarını tek tek yazmak ve anlatmak olacak.

Bunu düşünürken bile gözyaşlarına boğuluyorum.

Söyleyeceğim o ki, maske takmaktan vazgeçmeyin..

İlk fırsatta önünüze gelen ilk aşıyı olun.

İnanın buhar ya da oksijen makinalarından çok daha kolaydır maske takmak.

Mesafenizi korumak gelecekte sevdiklerinizle kucaklaşmanın tek anahtarıdır.

Hijyeninizi sağlamak kendinize yapacağınız en büyük iyiliktir.

Bu toplum daha fazlasını kaldıramayacak.

İnanın.

Sistemi bizzat içinde yaşadım, gördüm.

Kimsenin ne hali ne gücü kalmadı.

Sevdiklerimizden ömür boyu ayrı kalmamak, bu toplumun bir an önce bu illetten kurtulmasını sağlamak için başka çare yok.

En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere...”